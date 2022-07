Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Wist jij dat langoustines het hele jaar door verkrijgbaar zijn? Deze verrukkelijke Noorse kreeftjes – niet te verwarren met grote garnalen (gamba’s) – kun je ten alle tijden klaarmaken. Dus waarom zou je de zomer afwachten om jezelf en je huisgenoten op zo’n heerlijke dis te trakteren?

Spaghetti con scampi, spaghetti met langoustines, is een klassieker uit de Italiaanse keuken. Voor een moderne en geraffineerde pastaschotel serveer je deze spaghetti met burrata. Schaaldieren en burrata vormen een optimale combinatie.

Ingrediënten voor 4 personen

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

ongepelde verse of diepvries langoustines (Noorse kreeftjes)

circa 10 trostomaatjes

1 bos platte peterselie

circa 400 gram spaghetti

zout

extra vergine olijfolie

3 teentjes knoflook

Spaanse peper (peperoncino)

1 à 2 ansjovisfilets

witte wijn

peper

1 burrata (of 4 kleintjes)

Bereiding

Verplaats diepvries langoustines de avond van tevoren van de diepvries naar de koelkast.

Was de tomaatjes en halveer ze. Was de peterselie en hak de blaadjes fijn.

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Maak de langoustines schoon, maar leg eerst de vier mooiste exemplaren apart. Verwijder de koppen van de langoustines met een draaibeweging en houd de koppen apart (voor de fond). Verwijder het darmkanaal (zichtbaar als een zwart puntje bovenaan de rug) door eraan te trekken. Draai de langoustines met de buik naar boven en duw de zijkanten naar elkaar waardoor het panter op de buik breekt. Verwijder de schaal door je duim van de bovenkant langs de binnenkant van de rug richting staart te laten glijden. Je kunt het vlees er nu zo uithalen. Doe de schalen met staarten bij de koppen in een kom. Spoel langoustines onder koud water af en dep ze droog.

Breng in een aparte pan ruim water met zout voor de pasta aan de kook.

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Maak nu de fond. Verhit olijfolie in een ruime koekenpan, doe er twee teentjes knoflook, de steeltjes van de peterselie (houd de blaadjes apart) en de ansjovis bij en voeg de koppen en schalen toe. Voeg één à twee lepels kokend pastawater toe en bak de langoustineresten op een levendig vuur. Druk het geheel goed aan met een houten pollepel en voeg na circa vijf minuten een flinke scheut witte wijn toe. Na circa tien minuten zeef je de fond in een kom. Gooi de langoustineresten weg.

Doe de pasta in het kokende water.

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Verhit nu in dezelfde pan waarin je de fond hebt gemaakt verse olijfolie met een teentje knoflook. Doe de tomaatjes, de Spaanse peper en het merendeel van de fijngehakte peterselieblaadjes erbij. Doe de langoustines erbij, schenk de fond erbij en bak de langoustines op een levendig vuur in enkele minuten gaar. Je pasta zal nu ongeveer al dente zijn.

Spaghetti met langoustines en burrata. Foto: Charlotte Mesman

Verwijder de hele langoustines uit de pan en houd ze warm. Schep de pasta met een schuimspaan in de koekenpan. Schep alles door elkaar en verdeel de spaghetti over de borden. Strooi er peper en de rest van de peterselieblaadjes over en leg op elk bord een langoustines. Tot slot snijd je de burrata in vieren en verdeel je ook die over de borden. Ga gelijk aan tafel.