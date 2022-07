Dit zijn de nieuwe haarkleuren voor herfst winter 2022 2023

De nieuwe haarkleuren voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Al sinds een paar seizoenen gaan we voor uitgesproken haarkleuren. Dat hoeven niet per se heftige of felle kleuren te zijn. Het gaat meer om effen haarkleuren die zich gemakkelijk laten omschrijven.

Natuurlijk mag je vasthouden aan je routine van highlights of balayage. Deze technieken die heel natuurlijke resultaten geven en bovendien veel minder snel uitgroeien dan de ‘effen’ haarkleuren, zullen altijd in de mode blijven.

Maar heb je zin in iets anders, dan suggereren de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2022 2023 om het er net iets dikker bovenop te leggen. Dit zijn de kleurnuances die we gaan zien.

Hoogblond

De nieuwe haarkleuren voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Ga je voor blond, doe het dan goed. Platinablond is weer helemaal een trend, maar ook warmere blondkleuren mogen. Hoogblond met een sterkere donkere uitgroei is ook nog steeds van de partij. Deze look combineer je met donkere wenkbrauwen.

Chocoladebruin

De nieuwe haarkleuren voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

De tegenhanger van de hoogblonde kleur is diepbruin. Ook hier volgen we geen gulden middenwegen meer. Chocoladebruin is een topkleur (ook Bella Hadid zweert erbij). Deze kleur is voor zomer 2022 al in zwang – iets wat voor het zomerseizoen best opvallend is – en we nemen ‘m mee naar de winter (waar hij meer op z’n plaats is).

Rood

Rood is een power haarkleur voor 2022. Model Kendall Jenner. Photo courtesy of Prada

Rood, echt rood, kappersrood is opnieuw een vlammende haartrend. Sinds Kendall Jenner op de catwalk voor herfst winter 2022 2023 van Prada met dieprood haar verscheen, is deze kleur helemaal hot. Overigens gaan we alle mogelijke roodtinten zien: van aardbeirood tot kersenrood.

Pastels

De nieuwe haarkleuren voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Pastels zijn niet meer uit de haarkleur trends weg te denken. Ze zijn gewoonweg helemaal ingeburgerd en we blijven ermee experimenteren. De tinten zijn steeds geraffineerder. Het gaat erom om je eigen signatuur pastel te vinden. Van mintgroen tot pistachegroen tot aardbei of smurfenblauw.

Grijs?

Dankzij Covid hebben we geleerd om ons natuurlijk grijzende haar te omarmen maar de kunstmatige grijze haarkleuren zijn volgens ons op hun retour. We hebben er tijdens de Fashion Weeks eigenlijk niets meer van teruggezien, niet onder het modepubliek en ook niet op de catwalks. Met andere woorden: bewaar je zin in grijs haar maar totdat de natuur besluit dat het er voor jou tijd voor is.