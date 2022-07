Afvallen lukt alleen als je het goed aanpakt

Wil je afvallen? Doe het dan wel goed!

Als het op afvallen aankomt, stuiten we soms op de vreemdste of meest ongezonde ideeën. Sommige experts adviseren om complete voedingscategorieën uit te sluiten (geen koolhydraten bijvoorbeeld). Je hoort ook de gekste dingen als maaltijden overslaan of alleen maar eiwitten eten.

Eigenlijk weten we allemaal al wat de beste aanpak is: een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon met normale porties in combinatie met voldoende lichaamsbeweging. Wil je wat lichaamsvet kwijtraken, dan zit er maar één ding op: minder calorieën consumeren dan je verbrandt. Het klinkt afgezaagd, maar het is wel waar.

De meeste diëten hebben echter geen wetenschappelijke basis en zijn niet uitgebalanceerd. Vaak vliegen de kilo’s er na zo’n dieet weer aan.

Om af te vallen wordt wel aanbevolen om de volgende verhouding aan te houden: 60% koolhydraten (brood, pasta, rijst), 15% eiwitten (eieren, vlees, vis) en 25% vetten. Lijnen betekent dus niet: je lichaam te kort doen of maaltijden overslaan.

Vaak wordt gedacht dat het nodig is om vooral koolhydraten – brood, pasta, rijst – te vermijden om af te vallen, maar volgens de regels van de biochemie zouden we, zo wordt er wel gezegd, juist beter vet verbranden als we koolhydraten tot ons nemen. Wil je afvallen, dan zou je koolhydraten dus juist niet moeten schrappen. Wel is het oppassen met suikers, want dat zijn notoire dikmakers.

Verder is voldoende lichaamsbeweging natuurlijk ook een vereiste, maar het is en blijft altijd van belang om rekening te houden met hoe en wat je eet. Het heeft geen zin om te sporten als je niet op je voeding let. Alleen in die gevallen waarin men al gezond eet, kan een verandering in levensstijl – dus meer beweging – een positieve invloed op het lichaamsgewicht hebben.

Afvallen is eigenlijk geen doel, maar eerder een vertrekpunt: het begin van een gezond voedingspatroon en een goede levensstijl. Alles gaat om evenwicht en balans. In redelijkheid kun je – tenzij er sprake is van obesitas – het beste niet meer dan 2 à 3 kilo per maand afvallen.