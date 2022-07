Doorzichtig blijft ook in herfst winter 2022 2023 een grote modetrend

Doorzichtige jurken voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Zoals eigenlijk altijd borduren de modeontwerpers voor het nieuwe seizoen voort op al-bestaande modetrends met resultaat dat het er allemaal nòg mooier op wordt. Dat geldt ook voor de doorzichtige modetrend voor herfst winter 2022 2023.

Met de terugkeer van de jaren ’90 kwamen ook doorzichtige jurken weer in beeld. Iedereen had opeens weer duidelijk het beeld voor ogen van Kate Moss in een niets verhullend jurkje met enkel een slipje daaronder. Transparante jurken werden weer een modehit, en dat blijft voorlopig zo.

Doorzichtige jurken voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Voor winter 2022 2023 gaan we niet alleen doorzichtige jurken zien, maar ook doorzichtige rokken, topjes en zelfs broeken. Fendi bijvoorbeeld beeldige transparante outfits in huid-, poeder- en zachte pistachetinten met rode biezen de catwalk op. Ze waren gecombineerd met vederlichte lingerie in dezelfde tinten. Het zag er allemaal heel teer en lief uit.

Doorzichtige jurken voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Ook Miu Miu presenteerde transparante jurken voor het nieuwe winterseizoen maar waren verrijkt met kristallen en goudversiersels. Eronder werden satijnen lingeriesetjes gedragen.

Een andere (doorzichtige) modetrend die we in winter 2022 2023 veel gaan zien (en hopelijk ook gaan dragen), is de combinatie van doorzichtige rokken met megagrote truien. Hiermee tackel je direct het dilemma van je ondergoed.

Doorzichtige jurken voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Deze trend kwamen we tegen bij Prada waar we rokken zagen die uit meerdere stroken, sommige dus doorzichtig, waren opgebouwd. Ook het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino kwam ermee. Op de catwalk van dat maison zagen we ook transparante jurken, in kant maar ook een soort netwerken, die met lange mantels werden geshowd.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en verwijs je doorzichtige jurken aan het einde van het zomerseizoen vooral niet naar zolder!