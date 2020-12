Verras je huisgenoten of gasten op zelfgemaakte amandelkoekjes bij de koffie of thee. Ze zijn verrukkelijk en bovendien snel en gemakkelijk te maken.

Wat is er leuker om bij de koffie of thee zelfgemaakte koekjes te serveren? Niet alleen zijn kraakverse koekjes een genot voor de tong, het is ook een liefdevol gebaar om je gasten iets aan te bieden dat je zelf hebt gemaakt. Deze amandelkoekjes maak je in een handomdraai, maar – geloof ons – je zou zweren dat ze van een dure banketbakker vandaan komen! De ingrediënten zijn gemakkelijk en puur: amandelmeel, suiker en eiwit. Je kunt de koekjes garneren met amandelschaafsel en poedersuiker.

Tip: bak de koekjes kort voordat je gasten komen. Ontvang ze niet alleen met zelfgemaakt lekkers maar ook in een warm en zoet geurend huis.

Ingrediënten

3 eieren (alleen het eiwit)

200 gram suiker

200 gram amandelmeel

poedersuiker

50 gram amandelschaafsel

Bereiding

Klop de eiwitten en de suiker met een handmixer (of garde) goed op. Schep het amandelmeel er voorzichtig door. Bedek een bakplaat met bakpapier en strooi er poedersuiker over. Maak nu met twee lepels koekjes van het beslag op het bakpapier. Versier de koekjes door het amandelschaafsel verticaal in het beslag te steken. Op die manier rolt het schaafsel er niet af. Strooi ruim poedersuiker over de koekjes en bak ze in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius in 10 tot 15 minuten goudbruin. De exacte duur van de baktijd hangt onder meer af van je oven. Controleer de koekjes na 10 minuten. Zodra ze goudbruin kleuren, haal je ze uit de oven en laat je ze afkoelen. Trakteer deze lekkernij bij de koffie of thee.

TRENDYSTYLE