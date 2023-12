4x Korte kapsels van de catwalks. Dit zijn de haartrends voor 2024. Photo courtesy of Chloé

Ben jij je haar ook zo zat? Misschien is het dan hét moment er eens rigoureus de schaar in te zetten. Steeds meer influencers durven voor halflang of zelfs kort haar te gaan. Ook onder de fashion modellen zien we steeds vaker hippe korte kapsels voorbijkomen. We lichten vier korte kapsels van de catwalks voor winter 2023 2024 uit. Ze geven je een beeld van de haartrends voor de eerste maanden van 2024 maar zijn ook goed voor… nieuwe haarinspiratie!

#1 Bijna buzz cut

4x Korte kapsels van de catwalks. Dit zijn de haartrends voor 2024. Photo courtesy of Dior

De echte buzz cut die een paar jaar geleden een glorieuze tijd doormaakte, is uit het beeld verdwenen. Die gemillimeterde ronde hoofdjes mogen we even vergeten. Maar er is wel een variant met een paar haardetails die supercool is. Think een buzz cut maar dan net even iets langer, voeg daar een superkorte gerafelde pony aan toe en wat langer haar bij de oren. Voilà! Dit kapsel houdt het midden tussen een klassieke buzz cut en een superkorte pixie cut, en het is cool!

#2 Inspiratie bloempotkapsel

Bijna bloempotkapsel. Dit zijn de haartrends voor 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

Ben je een lefgozer, dan is dit kapsel misschien iets voor jou. Dit korte kapsel is geknipt in lage lagen met een halflange pony en wat langer haar bij de oren. Het is een fantastisch kapsel voor als je een wat hogere haargrens hebt. Dit kapsel doet het ook goed met fijn haar. Supergeraffineerd en modern. Hiermee ga je scoren!

#3 Kort kapsel met haarmatje

4x Korte kapsels van de catwalks. Dit zijn de haartrends voor 2024. Photo courtesy of Dries van Noten

Het haarmatje is here to stay. Een paar jaar geleden kwam het weer in beeld in zijn allerwildste, originele vorm. In de loop van de tijd heeft het zich ontwikkeld tot wat langer maar niet al te uitgedund haar in de nek. De plukjes springen ontdeugend van achter je hoofd vandaan en geven je korte kapsel een moderne twist mee. Het is een superleuk idee voor als je niet van een blote nek houdt en je je korte kapsel de illusie van ‘halflang’ wilt meegeven.

#4 Wet looks

Wet look kapsel. Dit zijn de haartrends voor 2024. Photo courtesy of Issey Miyake

Een idee voor als je al een korte (of halflang) kapsel hebt, is de wet look die ook voor winter 2023 2024 weer op verschillende catwalks te bewonderen was. Deze look is perfect voor bad hair dagen, voor dagen waarop je niet aan shampooën toekomt, maar ook voor feestelijke gelegenheden. Breng een royale hoeveelheid wet look gel op je haar aan en ga er met een fijne kam doorheen. Leg elke haar op z’n plek voor een ultiem glamour kapsel.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

