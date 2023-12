Feestkleding 2023. Tips en ideeën voor jouw party look. Foto ADVERSUS

Je hoeft maar naar de steetstyle mode tijdens Fashion Weeks te kijken, en je weet het: avondkleding en lange jurken maken een enorme comeback. De trends in de feestkleding 2023 laten een terugkeer van supervrouwelijke avondjurken à la Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s zien. Heb je altijd al zo’n droomjurk willen dragen, grijp dan deze feesten je kans!

Zwarte avondjurk à la Audrey Hepburn

Feestkleding 2023. Tips en ideeën voor jouw party look.

Voor een ultiem stijlvolle look ga je voor een lange slank afkledende zwarte jurk, misschien wel met blote rug. Combineer de jurk met lange zwarte handschoenen en een parelketting als je van tijdloos en klassiek houdt. Ook pumps, sandaaltjes en muiltjes met hoge hak zijn terug in de mode. Deze feesten mag je op en top vrouwelijk voor de dag komen.

Glitter queen

Feestkleding 2023. Tips en ideeën voor jouw party look.

Metallics en glitter zijn een top modetrend voor winter 2023 2024. Trek alles uit de kast: zilver, goud, lovertjes, maar ook zilveren schoenen, goudkleurige tassen. Alles mag deze feesten fonkelen. Abs als die van Caroline Daur (zie de foto hierboven) zijn een optional :-)

Romantisch in (gebroken) wit

Feestkleding 2023. Tips en ideeën voor jouw party look.

Houd je van een romantische stijl, dan is wit misschien iets voor jou. Denk aan een lange witkanten jurk of witte opengewerkte jurk. Voor chique look ga je voor lange mouwen en een hooggesloten kraagje. Dankzij het opengewerkte materiaal en de lichte kleur blijft je look luchtig en feestelijk. Combineer de jurk met hooggehakte schoenen of – waarom niet? – met hoge laarzen!

Up-to-date in ‘onderbroek’

Feestkleding 2023. Tips en ideeën voor jouw party look.

Miu Miu zette het afgelopen jaar de ‘onderbroeken-trend’. Niet alleen in de wintercollectie van dit Italiaanse modehuis zien we ultrakorte broekjes, maar ook in de collectie voor zomer 2024. Met andere woorden: deze trend zet door. Misschien iets om in de feestelijke decembermaand al mee te experimenteren? Met een lange blazer erover kan het leuk zijn!

Trend: een bloem om je nek. Je kunt ze tegenwoordig overal kopen. Ze komen met een sjaaltje of een elastiek. Supermooi bij een avondjurk maar ook bij een strapless top.

Bekijk onze streetstyle foto’s en laat je inspireren voor jouw feestlook 2023.

