Streetstyle: de denim trends voor herfst winter 2023 2024

Total denim look bij Chanel. Foto ADVERSUS

Tijdens de modeweken zagen we (opnieuw) opmerkelijk veel denim looks voorbij komen. Als we op de streetstyle mode mogen afgaan dan zijn de veranderingen in vergelijking met de vorige seizoenen niet enorm groot. We zetten de denim trends voor herfst winter 2023 2024 voor je op een rijtje (in en uit) en lichten vier jeans looks voor je uit.

Total denim look met blazer (look 1). Foto Charlotte Mesman

Denim trends die we niet veel meer zien

Allereerst een denim trend die we in het streetstyle beeld tijdens de modeweken niet meer zagen: spijkergoed in pastelkleuren. Even waren we eraan verslingerd – aan die spijkerbroeken en –jacks in het pistachegroen, banaan en meloenoranje – maar dit seizoen zijn we weer terug bij klassiek blauw, en verder: wit, grijs en zwart.

Model Abby Champion in total denim look (look 2). Foto Charlotte Mesman

Wat we ook niet meer zo heel veel zien, is spijkergoed met slijtplekken of gaten. Het wordt nog wel gedragen (zie look 2) maar volgens ons gaan we deze winter toch voor wat klassieker spijkergoed.

Op z’n retour zijn ook korte spijkerrokjes. Ze maken plaats voor korte zwarte kokerrokjes of plooirokjes met een klassiek ruitje.

Denim trends voor herfst winter 2023 2024

Lange spijkerrok met coltrui en puntige ballerina’s (look 3). Foto Charlotte Mesman

Maar nu wat we wél gaan dragen:

Baggy spijkerbroeken. De wijde spijkerbroek blijft de grote winnaar.

Double denim. Spijkergoed op spijkergoed is nog steeds een huge trend.

Lange spijkerjurken. Deze trend is enorm terrein aan het winnen en is vooral onder de vijftigplussers erg populair.

Lange spijkerrokken. Al sinds jaar en dag terug in het modebeeld en opnieuw erg geliefd.

Spijkerjacks en spijkerjassen.

Denim mode accessoires. Vooral tassen in spijkergoed doen het goed, vooral in een total denim look.

Spijkergoed met parels maar ook met opgestikte zakken, ritsen en andere creatieve details.

Items in denim met supervrouwelijke details zoals blousons met strikken (zie look 1) en spijkerjurken met pofmouwen.

4x Jeans looks

Devon Windsor in total denim look bij Zimmermann (look 4). Foto Charlotte Mesman

De denim trends voor herfst winter 2023 2024 zien we terug in de streetstyle looks die we tijdens de Paris Fashion Week fotografeerden. Bekijk de foto’s maar eens. Ons vielen vooral de double denim looks op. Supercool is volgens ons de total denim look met daarover een stoere blazer met mannelijk ruitje (look 1). Let ook op de puntige flatjes onder de lange spijkerrok (look 3). En wat te denken van het spijkerpak van het Amerikaanse topmodel Devon Windor dat versierd is met goudkleurige knopen (look 4)?

