Ga je op vakantie? Of een weekendje naar het buitenland? Misschien zelfs op wereldreis? In alle gevallen is een reisverzekering belangrijk.

Op vakantie? Zo kies je een reisverzekering

Of je nu op vakantie gaat of een wereldreis gaat maken, een reisverzekering is onmisbaar. Zo’n verzekering biedt financiële bescherming tegen onvoorziene kosten bij bijvoorbeeld ziekte, letsel, diefstal of annulering van je reis. Dat geeft gemoedsrust voor het geval er iets misgaat. Want zonder reisverzekering loop je het risico op hoge onverwachte kosten.

Word je ziek of krijg je een ongeluk in het buitenland dan kan de rekening voor medische kosten snel oplopen tot duizenden euro’s. Niet altijd worden ze door je zorgverzekeraar gedekt. Juist daarom is het belangrijk dat je een aanvullende verzekering afsluit voordat je in het vliegtuig of auto stapt.

Ook in geval je vlucht wordt geannuleerd of je bagage zoek raakt ben je zonder verzekering je eigen risicodrager. Dit zijn allemaal dingen die op zich al vervelend genoeg zijn en waar je niet zelf de kosten voor wilt dragen omdat ze de vakantiepret wel heel erg kunnen drukken. Een reisverzekering met annulerings- en bagagedekking kan hier uitkomst bieden. Het is daarom heel belangrijk dat je een pakket kiest dat bij jou past en voldoende dekking geeft. Zo kun je een reisverzekering afsluiten bij Allianz Direct.

Hoe kies je een reisverzekering?

Een goede reisverzekering is dus een must. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van een polis? We zetten de kernpunten voor je op een rijtje.

Dekking voor medische kosten in het buitenland. Controleer of er voldoende dekking is voor spoedeisende zorg, ziekenhuisopname, ambulanceritten en repatriëring.

Annuleringsdekking vergoedt je reissom als je vlucht geannuleerd wordt, je reis moet afbreken of door een onvoorziene gebeurtenis niet kunt vertrekken. Belangrijk dus!

Bagagedekking voor verlies, diefstal of beschadiging. Let op maximum vergoedingen, vooral voor dure items als camera’s en laptops.

Aanvullende dekking voor wintersporten en risicosporten, zoals skiën en snowboarden of duiken en klimsporten. Meestal valt onder zo’n aanvullende dekking ook je sportuitrusting.

Pechhulp bij autoschade of -pech. Handig bij een reis met eigen vervoer. Huur je een auto, kijk dan of autopech met een huurauto onder de pechhulp valt.

24/7 hulpverlening via alarmnummer bij calamiteiten of hulp nodig hebben. Wereldwijde dekking indien van toepassing.

Let ook op de duur. Het aantal gedekte reisdagen per jaar op basis van je plannen. Als je veel reist, kan het handig zijn om een verzekering voor 180 dagen per jaar af te sluiten zodat je niet elke keer voordat je vertrekt een verzekering hoeft af te sluiten.

Vergelijk voorwaarden en premies om de beste deal te vinden. Meer weten over een specifieke reisverzekering, bekijk hier.

Met een uitgebreide reisverzekering die past bij je reisplan kun je met een gerust hart op pad. Geniet van je vakantie of wereldreis zonder je zorgen te maken over financiële tegenvallers!