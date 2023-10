Haar en make-up ideeën herfst winter 2023 2024. Veertjes als make-up bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Als je de streetstyle foto’s van de modeweken voor zomer 2024 in Milaan en Parijs bekijkt, dan zul je zien dat het modevolk betrekkelijk weinig make-up gebruikt. Zelfs de lippenstift kleuren zijn tegenwoordig natuurlijk; ook eyeliner is inmiddels uit de mode. Op haargebied vieren strikken hoogtij en verder is het ook daar vrij rustig. Maar af en toe zie je een influencer of genodigde die er net even iets meer van maakt. We zochten vier ‘out of the box’ haar en make-up ideeën voor je uit.

Zilver accenten

Khanh Linh met zilverkleurige oogmake-up en haaraccenten. Foto Charlotte Mesman

Zo interpreteerde de Vietnamese influencer Khanh Linh haar zwartzijden jurkje met zilverkleurig patroon bij Stella McCartney met zilverkleurige make-up en zilverkleurige accenten in haar korte kapsel. Voor de make-up koos ze een zilverkleurige oogschaduw en zilverkleurige eyeliner die bij de buitenste ooghoeken mooi had doorgetrokken zodat je een langgerekt oog krijgt.

Koordje in je haar

Koordje als haaraccessoire. Foto Charlotte Mesman

Een andere interessante haar en make-up look zagen we bij Louis Vuitton. Het was een combinatie van een gevlochten wit koordje met kwastje in het haar en witte oogschaduw bij de buitenste ooghoeken. De witte oogschaduw geplaatst als een soort vleugeltjes of veertjes en kwam onder het oog bij de binnenste ooghoek nog eens terug, maar dan als een dun streepje. Het koordje liep van de hoge vlecht voren en bungelde vrolijk langs het gezicht. Het zijn eenvoudige elementen maar je kunt er alle kanten mee op.

Stippels

Haar en make-up ideeën herfst winter 2023 2024. Gekleurde stippels! Foto Charlotte Mesman

Bij Louis Vuitton zagen we ook deze twee meisjes die inmiddels bekend staan om hun creatieve haar en make-up ideeën. Vorig seizoen spotten we ze al bij Hermès met tasjes (yep!) in hun haar. Dit keer hadden ze de Louis Vuitton dots van Yayoi Kusama gëinterpreteerd met gekleurde stippen in hun haar en op de lippen. Een beetje extreem maar wel een prachtig voorbeeld van ‘out of the box’ hair & make-up.

Veertjes

Haar en make-up ideeën herfst winter 2023 2024. Veertjes als haaraccessoire bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Last but not least: veertjes bij Dries van Noten. Na afloop van de modeshow van de Belgische ontwerper kwamen de modellen naar buiten met veertjes in hun haar of in de buitenste ooghoeken. Ook dit is een creatief idee om voor een speciale gelegenheid eens mee aan de slag te gaan. De veertjes kun je vastzetten met wimperlijm (als make-up) of met een klein elastiekje in je haar. Voor de rest houd je het héél erg simpel en natuurlijk.

