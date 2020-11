Fan van de seventies? Nooit een shag kapsel gehad? Waar wacht je op? De shag kapsels voor herfst winter 2020 2021 zijn supercool. Een seventies outfitje erbij en je hebt het voor elkaar. Get the look!

Ben jij een jaren ’70 fan? Dan kun je je deze winter niet alleen laven aan de mode trends met jaren ’70 invloeden maar ook aan seventies kapsels. Shag kapsels en jaren ’70 pony’s zijn het helemaal. Nog cooler wordt je look als je deze twee elementen met elkaar combineert.

De shag kapsels met pony volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021 doen het fantastisch als je haar van nature krult. Dit soort kapsels geven je een ultra trendy uitstraling mee. Het zijn lookjes waar je gewoon niet omheen kunt. Krullen vormen bovendien een optimale basis voor shag kapsels omdat je haar van zichzelf al veel volume heeft. Je komt met vrij lange lagen al een heel eind. De pony maakt deze look helemaal af. En style hem vooral niet recht, maar laat ‘m lekker zijn gang gaan!

Overigens is zo’n pony natuurlijk geen must (in de mode HOEF of MOET je NOOIT iets). Een kundige kapper kan je shag die seventies look ook zonder pony meegeven.

Heb je steil haar of lichte slag, dan zal je kapper met meer laagjes moeten werken om het gewenste effect te bereiken. In plaats van een rechte pony kun je ook voor gelaagde lokken rond je gezicht gaan zodat je een soort lange gordijntjespony krijgt (deze pony staat iedereen goed).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet, krijg je er inspiratie van en vat je moed voor zo’n ultramodern hair lookje! We love it!

