Misschien verbaast het je… maar de allernieuwste spijkerbroeken trends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van creatieve ontwerpen en patchwork. Deze jeans trends zijn echter nog niet echt van de grond gekomen (misschien ga jij daar verandering in brengen?).

Klassieke modellen blijven (tot nu toe) domineren. Denk daarbij aan de ‘mom jeans‘, de jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille (in combinatie met de crop top!) en de skinny jeans. Dit ondanks de artistieke spijkerbroeken op de catwalks. We lichten een paar modellen uit.

Moderne patchwork spijkerbroeken (Dior)

Patchwork is hot en Dior gaf een supergeraffineerde draai aan de spijkerbroeken voor herfst winter 2020 2021 met ‘panelen’ in verticale richting (waardoor je benen optisch langer lijken) en subtiele kleurnuances. Let ook op de hoge taille en de steekzakken!

Andere trends in deze look: de bandana, de jaren ’80 ruitenrui, de lange schakelketting met bedels, de ballerina’s met visnetkousen.

Spijkerbroeken met borduursels en franjes

Creatief spijkergoed zagen we ook bij Etro. Het Italiaanse modehuis showde spijkerbroeken (en spijkergilets) met franjes (een supertrend!) en kleurrijke borduursels.

Andere trends in deze look: het strepenoverhemd, de zadeltas, de lange oorbellen, het sjaaltje om de nek.

Spijkerbroeken met draadjes

Adieu spijkerbroeken met gaten en scheuren. Spijkerbroeken met draadjes en stiksels zijn hot. Alsof we al die gaten willen stoppen! Deze jeans trend zagen we bij de Italiaanse cult-ontwerper Antonio Marras.

Andere trends in deze look: het ‘mom model’, de hoge taille van de spijkerbroek, de ruitenbloes, het patchwork jasje, de lange oorbel.

Bekijk deze uitzonderlijke en creatieve spijkerbroekenlooks maar eens en doe er iets mee (of niet!).

