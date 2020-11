Straatmode trends winter 2020. Spijkerbroeken

De spijkerbroeken die we op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 voorbij zagen komen, stonden in het teken van creativiteit (patchwork, applicaties, originele bewerkingen) maar niet alle jeans trends waar de modehuizen mee komen, worden zomaar door het grote publiek opgepakt. Tijdens de modeweken gaven we onze ogen de kost. We zagen bijzondere spijkerbroekjes dragen, maar de straatmode trends voor herfst winter 2020 2021 laten toch vooral ook veel klassieke modellen zien. We zetten een aantal populaire jeans trends ‘van de straat’ voor je op een rijtje.

Spijkerbroeken met verticale naden

De uitzondering bevestigt de regel. Dit is één van de catwalk trends die het modevolk (en de modellen) wél van de catwalks heeft opgepakt: de spijkerbroek met verticale naden. We zagen ‘m bij Dior en we zien ‘m in het straatbeeld. Vernieuwend en flatterend, want daar de verticale naden lijken je benen langer.

De witte spijkerbroek

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten ongewoon veel lichte kleuren zien. Nooit eerder zagen we zoveel wit en beige voor de winter. Ook witte spijkerbroeken zijn dit seizoen populair. Nu dragen en niet meer uitdoen! Nog stoerder wordt je witte spijkerbroek als je ‘m combineert met een riem waar je tas aan hangt. Supercool is ook de witte spijkerbroek met daarover cuissardes of die modellen waarvan de broekspijpen vanaf halverwege het dijbeen tot aan de enkel in (nep)leer zijn uitgevoerd. Zie de foto hierboven.

Hoge taille

Een must-have voor winter 2020 2021 is de (spijker)broek met hoge taille. Hier valt niet over te twisten. Als je het kunt hebben, draag ‘m dan met een crop top en een cool jasje.

Rechte modellen

De meest geliefde spijkerbroek van winter 2020 2021 is: recht. Hoge taille, rechte pijpen, no nonsense. De pijpen mogen je enkel vrijlaten maar ook op je schoenen vallen. Ga je voor een cropped jeans (blote enkels) draag er dan ook eens een pittig enkellaarsje onder. Blote enkels bij regen en wind komen vaak armoedig over.

Skinny jeans

En dan is er nog de skinny jeans die wel nooit uit het straatbeeld zal verdwijnen. Je moet natuurlijk wel weten te dragen. Voor langere benen draag je ‘m met laarzen met hak.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

