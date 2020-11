Trok jij in je tienerjaren wel eens een zwart kohl lijntje in je oog? Die trend is terug! Je mag weer losgaan met dat zwarte oogpotloodje! De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 laten (onverwacht) zwaar opgemaakte ogen zien. Dit keer nu eens niet in kleur. Make-upjes met zwarte kohl en eyeliner zijn dé ultieme beauty trend.

Jarenlang maakten we onze ogen heel natuurlijk op of maakten we ons ervan af met een grafische lik kleur op het bovenste ooglid. Blauw, groen, geel, oranje. Alle kleuren van de regenboog hebben de revue gepasseerd.

Totdat… we op de catwalk van Max Mara voor herfst winter 2020 2021 eindelijk weer eens met zwarte kohl omrande ogen zagen. We waren vergeten hoe mooi dat kan zijn, en hoe intens je ogen ervan worden! Op andere catwalks zagen we een comeback van zwarte eyeliner (ook interessant!), maar kohl is toch een heel ander verhaal.

Het goede nieuws is dat zwart omrande ogen in-trend blijven. Op belangrijke catwalks als die van Dior en Chloé voor lente zomer 2020 2021 spotten we eveneens zwaar (zwart) opgemaakte ogen. Stel je voor: het gaat hier om de lente en zomer! Gewoonlijk gaan we dan voor lichtere make-up kleuren maar de make-uptrends voor 2021 zijn tegendraads.

Bekijk de foto’s maar eens en haal je zwarte kohlpotlood (liefst een zachte) tevoorschijn. Omlijn je ogen. Ga voor een strakke, grafische look of vervaag de zwarte kohl. Experimenteer en bereid je voor op complimenten. Deze make-up trend maakt jouw (Zoom-meeting)blik onweerstaanbaar!

TRENDYSTYLE