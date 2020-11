Niet iedereen die bijziend of verziend is, heeft zin in een bril. Brillen beperken je gezichtsveld, ze beslaan, je voelt ze zitten én – laten we eerlijk zijn – met een bril op je neus voor je je nu eenmaal anders! De brillen trends voor herfst winter 2020 2021 komen met een goed compromis: light weight metalen brillen die bijna niet in je gezicht ziet, maar die je tegelijkertijd allure verlenen.

De fashion modellen weten er alles van. Je zult ze niet vaak met bril zien omdat ze eigen exemplaren op de catwalks en voor fotoshoots af moeten doen, maar als ze er off-duty eentje dragen dan is het steevast een model dat (bijna) onzichtbaar is zodat hun gelaatstrekken (hun handelsmerk) niet verstoord worden.

Eén van de meest trendy brillen met (bijna onzichtbaar) metalen montuur voor winter 2020 (maar ook voor voorjaar 2021) is de rechthoekige bril. We zien fashion model Niko Matecevic (op de foto hierboven) de bril dragen en waren er op slag verliefd op. Eenzelfde soort bril zagen we een paar weken later terug in de Dior show voor lente zomer 2021. Deze bril is echt een aanrader!

Wel even kijken of het montuur bij de vorm van je gezicht past. Heb je een vrij rond gezicht met zachte gelaatstrekken dan kun je zo’n hoekig model heel goed hebben. Het je van jezelf al wat scherpere gelaatstrekken, ga dan voor een montuur met een ronde vorm. Ook daarvan zijn er legio licht metalen monturen te vinden.

Ben je een stoer type dan kun je voor een Rayban-achtig montuur kiezen zoals fashion model Frederikke Sofie. Ook dit model laat zich off-duty vaak met bril fotograferen.

Bekijk de foto’s maar eens. Wie weet, misschien ga je brillen nog eens hip vinden. Je weet toch, dat er jongeren met haviksblikken zijn die brillen met neutrale glazen dragen, enkel en alleen omdat een bril zo trendy is!

