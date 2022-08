Dit is de meest opvallende tweeling van de Fashion Weeks

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto ADVERSUS

Inmiddels weet iedereen dat de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks tenminste net zo belangrijk is als het gebeuren op de catwalks. Tijdens de mannenmodeweek in Milaan van afgelopen juni (2022) speelde een groot deel van de Fashion Week zich op straat af.

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto Charlotte Mesman

Als je al een tijdje in de modewereld meeloopt, ken je de meeste gezichten wel. Sommige kan je onmogelijk vergeten. Zoals die van de Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Deze meisjes, ze komen uit Tokyo, trekken al jarenlang de aandacht met hun felroze haar en zijn inmiddels wereldwijd enorm populair. Ze zijn steevast op de front row van de (grootste) modeshows te vinden.

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto ADVERSUS

Wie Ami is en wie Aya weten we niet. Ga tweelingen maar eens uit elkaar houden. Wel weten we dat Ami de jongere zus is, en Aya de oudere. Maar aangezien we het hier over tweelingzusjes hebben, kunnen ze niet veel van elkaar schelen.

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto Charlotte Mesman

Anders dan de andere influencers dragen Ami en Aya geen creaties van de bekende modehuizen maar hun eigen ontwerpen, die van hun kledinglijn jóuetie. Hun stijl is duidelijk geïnspireerd door de wereld van manga en anime. Vooral Sailor Moon lijkt een bron van inspiratie voor ze te zijn.

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto Charlotte Mesman

De zusjes houden van kleurrijke kleding, grote fonkelende bijous en schoenen met platformzolen. Ze maken zich steevast met eyeliner en een wit puntje in de binnenste ooghoeken op. Vanzelfsprekend stemmen ze hun looks op elkaar af. Daar zijn het tweelingen voor.

Streetstyle mode 2022. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya van Amiaya. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s van Ami en Aya maar eens. Misschien doe je er nog inspiratie van op.