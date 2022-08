Eén van de hotste kapseltrends voor zomer 2022 is (natuurlijk) beach waves. Ze zullen wel nooit uit beeld verdwijnen. Zo maak je ze in een handomdraai.

Vier de zomer met beach waves à la Elsa Hosk. Foto Charlotte Mesman

Als wij aan beach waves denken, denken we (onder meer) aan supermodel Elsa Hosk. In de zomer – maar ook buiten het warme seizoen – kiest deze hoogblonde it-girl maar al te graag voor deze haarstijl. Ook voor zomer 2022 behoort deze hair look weer tot de toppers. Niet verwonderlijk overigens want zo’n zon-zeezout-zomerwind-coupe is überzwoel en sexy.

Beach waves zonder warmte tools

Beach waves zijn eenvoudig zelf te maken. Als je haar een beetje houvast van zichzelf heeft, hoeft er zelfs geen krul- of stijltang aan te pas te komen.

Zoals altijd is het wel belangrijk dat je de juiste haarstylingsproducten gebruikt. Geef je haar een volume boost met een volumizing shampoo, maak het dan handdoekdroog en bewerk het met een salt spray. Verder kun je het gewoon aan de lucht laten opdrogen zodat je een natuurlijke beweging krijgt.

Een andere manier om zonder warmte tools een soort beach look te creëren, is je haar na het wassen, als het handdoekdroog is, vlechten en het dan aan de lucht laten opdrogen.

Beach met krultang of steiltang

Pakt je haar niet omdat het te dun of steil is, dan zul je met de krultang of steiltang aan de slag moeten. Bescherm je haar met een thermoprotector en bewerk het lok voor lok. Hoe je met de krultang krullen maakt, dat hoeven we je niet uit te leggen. Gebruik je de steiltang, begin dan bij de haarwortels, draai de tang met een lok ertussen een halve slag rond en trek de tang door je haar naar beneden.

Een leuke tip voor een natuurlijk effect, alsof zeewater, zon en zeewind met je haar gespeeld hebben, is: draai de krul- of steiltang afwisselend links- en rechtsom. Dus één lok krul je naar links, de volgende naar rechts, enzovoorts.

Verder geldt voor beach waves, of je nu de krultang of steiltang gebruikt: krul de haarpunten niet! Zo behoud je dat natuurlijke effect. Zou je de punten wel mee krullen dan krijg je een gelikter effect (iets wat ook heel mooi kan zijn). Ben je klaar met stylen, maak de krullen dan met je vingers los en klaar ben je.

Mermaid hair en water waves

Behalve de klassieke beach waves zien we deze zomer ook mermaid hair en water waves.

Bij mermaid hair moet je denken aan de lange, golvende en nog zacht druppende lokken van een zeemeermin. Deze look vraagt om een extralange haarlengte. Anders dan bij beach waves is het haar bij de haarwortels vrij steil om vervolgens over te gaan in waves met een golfbeweging. Ook hier zijn de haarpunten niet bewerkt.

Water waves zou je kunnen zien als het nonchalante zusje van mermaid hair. Het gaat nog steeds om extralange haarlengtes. Ook de middenscheiding en de vrij plat gestylede kruin zijn kenmerkend voor water waves maar de golfbewegingen zijn losser. Als je met nat haar uit zee bent komen zetten, je het gevlochten hebt en terwijl het nog vochtig was, die vlechten weer het uitgehaald.

Middenscheiding

Het zal je vast opgevallen zijn. De middenscheiding komt steeds weer terug. Ook voor beach waves, mermaid hair en water waves is de deze zomer een must. Deze scheiding is nog steeds dé haartrend van 2022.