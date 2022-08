Liefde. Is zoenen overspel?

Is zoenen overspel?

Zomer. Een seizoen vol verleidingen en verlokkingen. Een seizoen waarin we ons luchtig en sexy voelen. En het misschien even niet zo nauw meer nemen. Voor je het weet, sta je in het maanlicht te zoenen met iemand… die nu even net jouw vriendje niet is.

Het gebeurt. En als het je nog niet overkomen is, dan kan dit moment zich vroeg of laat ook voor jou voordoen.

‘Ik voel me zo schuldig! Hoe heeft dit nu kunnen gebeuren? Ik hou echt van mijn -vriendje, echt héél véél. Maar die ander was zo sexy. En toch, ik zal het nooit meer doen.‘ – mailt Katja.

‘Onverwacht kuste ik mijn ex. Het was een heerlijke, intense en zoete kus. Het was een bitterzoet vaarwel waar mijn huidige vriendin helemaal niets mee te maken heeft‘ – schrijft Peter.

‘Ik zoen wel eens met een ander, maar daar laat ik het bij. Mijn vriendje heeft er geen probleem mee. Hij zoent zelf ook wel eens met andere meiden.‘ – meldt Anoniempje.

‘Als ik mijn man erop betrap dat hij met een andere vrouw zoent, dan ga ik bij hem weg. Zoenen is het intiemste wat je met iemand kunt doen!‘ – Een verontwaardigde Kreeft.

Is zoenen overspel? Uit de reacties hierboven blijkt dat deze vraag niet gemakkelijk te beantwoorden is. Het hangt af van de definitie die je aan ‘overspel’ geeft en hoe je relatie in elkaar zit. Maar neem je aan dat het overspel is, dan zou je het misschien in de categorie ‘matig overspel’ kunnen plaatsen. ‘Zwaar overspel’ is dan natuurlijk met iemand anders dan je vriendje naar bed gaan. En als je de schaal heel breed wilt maken, zou je over een ander fantaseren als ‘licht overspel’ kunnen kwalificeren. Maar zoals gezegd, zullen de meningen hierover verschillen.

Ook de omstandigheden zijn belangrijk. Blijft het bij één keer, dan is dat anders dan dat je regelmatig met andere mannen zoent. één keer kan gebeuren – wellicht was het uit nieuwsgierigheid – en kan de relatie met je vriendje zelfs goed doen. Nu weet je dat hij de ware voor je is. Kom je echter niet tot deze conclusie, dan is het misschien een goed idee om je relatie onder de loep te nemen en je af te vragen waarom je met een ander gezoend hebt. Zoen je een ander in een alcoholroes, dan is de vraag wellicht niet waarom je een ander dan je vriendje zoent, maar waarom je jezelf verliest in de alcohol. Zoenen met je ex is een apart hoofdstuk en kan zoals Peter schrijft, ook een afscheid in plaats van een nieuw begin zijn.

Maar wat vinden jullie ervan? Vinden jullie zoenen met een ander overspel? En moet je het aan je vriendje vertellen? Of kun je het beter voor je houden? En hoe reageer je als niet jij, maar hij eens een keertje met een ander zoent? Alle reacties zijn welkom.

Reacties van Trendystylers

Ik heb sinds 7 maanden een super lief vriendje, hij doet echt alles voor me en ik hou heel veel van hem. Maar, ik heb dus afgesproken met mn ex, gewoon om even te chillen weetjewel. Toen we opeens erg dicht bij elkaar zaten had ik gewoon de behoefte om hem te zoenen (terwijl ik hem niet leuk vind!) en deed ik dat ook. Zowat die hele avond hebben we dus gezoend, maar ik voel me dr zo schuldig over

Het ligt eraan wat voor betekenis dat zoenen heeft.als ik met carnaval een meisje zoen, is dat voor mij geen overspel, maar toen ik laatst een andere vrouw na een etentje teder op de mond zoende, voelde dat wel zo.

mij vriend heeft me aan een meisje laten kennen en eerst waren we heel verlegen maar ik wou graag dat zei iets ging doen want ik durfde zelf niet :D maar mijn vriend moedigde haar en mij steeds aan en uitendelijk toen hij en zijn vriendin een beetje voor ons liepen gingen wij zoenen ik denk dat zij niet durfde te zoenen waar iedereen bij was ik durfde trouwens niet eens te zoenen waar niemand bij was :)

Ik ben er gisteren achtergekomen dat mijn ”vriend” voordat hij mij kon met 8 andere meiden gezoend. Het is niet alleen bij zoenen gebleven. Toen wij elkaar leerde kennen heeft hij ongeveer 2 weken daarna ook nog met een ander gezoend. Ik weet niet wat ik hiermee aanmoet. Heeft iemand een tip?

Ik vind zoenen ook vreemdgaan. En toch is het mij overkomen met Q-day. Ïk heb toen geflirt met een jongen en het moest onschuldig zijn. Ik wist al wel dat hij mij leuk vond. Toen heeft hij mij ineens gekust en ik was totaal verbaasd. Toch kuste ik hem in mijn reactie terug. Daar baal ik ontzettend van. Ik wil niets met die jongen. En heb het meteen tegen mijn vriend verteld. Die was natuurlijk niet blij. Ik snap mezelf ook echt niet, het is niks voor mij en toch overkomt het me. Ik heb er zo`n rotgevoel over. Ik zou het ongedaan willen maken.

ik weet niet maar zou het toch niet prettig vinden moest ik weten dat hy iemand anders kust.. zoals iemand al eerder zei; kussen is heel intiem.. zelf zou ik ook nooit met iemand anders kussen daarvoor zie ik hem te graag!

Ik vind het niiet vreemdgaan.

voor mij is vreemdgaan op het moment dat me vriend met iemand anders naar bed is gegaan.

maja dat is mijn mening.

xxx CarOliine

Nee, ik vind het geloof ik geen vreemd gaan, ben 17 jaar samen met mijn man. heb dit weekend voor het eerst lekker gezoend met een man waar ik zo ontzettend van hou, als vriend. Ik voel mij niet schuldig! integendeel het veranderd niks aan mijn gevoelens voor mijn man, het maakt het alleen maar spannender. Zoenen is zo lekker!!!!

Ik heb al ruim 2,5 jaar een vriend, dit is mijn 1e serieuze relatie. Ik ben echt gek op hem, maar gister tijdens het uitgaan had een jongen me gezoend. Het was een korte zoen. Ik voel me nou wel schuldig maar ik vond het op dat moment niet erg. Ik durf het alleen niet tegen mijn vriend te zeggen. help…

Ik vind het zeker wel overspel. Zoenen is iets wat je alleen met je partner doet. Het kan wel zo zijn dat je iemand ziet waar je je erg aangetrokken door voelt maar dan is juist de kunst om te laten zien dat je van je partner houdt en hem dit niet aan wilt doen!

ik was eerst heel boos, maar had het op zijn hyves gelezen bij zijn prive tikken! Ik heb het er niet met hem over gehad want we hadden ruzie over iets anders, ik heb gisteren weer met hem gezoend en ik weet echt niet wat ik er mee aanmoet! Eerst negeerde die me opeens heel hard en nu niet meer, ik miste hem en heb hem dat verteld! Maar hij vind zo snel dat ik zeur? Wat moet ik hiermee? Help me please, ik vind zoenen geen overspel tenzij hij voor een ander kiest dan wel

ik vind zoenen geloof ik wel vreemdgaan.. Vorige week is het mij nog ‘overkomen’, ik was een week alleen thuis en een exvriend van me (met een vriendin van mij en een vriend van hem, waar we heel goed mee kunnen opschieten) kwamen een filmpje kijken. Mijn vriendin moest redelijk op tijd naar huis en was dus best snel weer weg. We waren nog met z’n 3en over en we besloten nog een filmpje te kijken, tenslotte hadden we het heel gezellig! (oja, trouwens, mijn exvriend, bart, had inmiddels al een nieuwe vriendin, wel belangrijk detail) Bart en ik lagen met z’n 2en op de bank. Bjorn was inmiddels in slaap gevallen.Conclusie, ze bleven ineens slapen! Toen gebeurde het eigenlijk.. Bart ging mij zoenen..Het voelde op het moment erg goed en ik weet niet of het als afscheid was, maar vreemdgaan was niks voor hem! Achteraf heb ik er ook een naar gevoel overgehad. Toen hij naar huis was de volgende ochtend hebben we nog even gesmst, dat het toch wel raar was gegaan die avond, en dat het zeker niet zijn bedoeling was..hij had no! G een zwak voor me.. Helaas ik ook voor hem! Het ergst vind ik nog dat ik mss wel iets op het spel heb gezet door terug te zoenen wat hem lief is..

ja ik vindt van wel zeker als je verliefd bent op die persoon. Als mijn vriend zou zoenen met iemand anders stel ik dat niet op prijs. Zelf doe ik dat ook niet. Anoniempje

ligt eraan of je verliefd bent op deze persoon dan is het zeker overspel. Ik zou het niet leuk vinden als mijn vriend dit deed. Flirten kan maar elkaar hartstochtelijk kussen is iets anders. Toch een vorm van overspel.

als mijn vriendin met een ander zou zoenen en ze zou het (als ik zou horen van anderen) eerlijk toegeven en ze betuigt diepe en intense spijt, kan ik het haar vergeven. Ik weet nadat ik gisteren de eerste keer met haar heb gezoend ik in ieder geval nooit met iemand anders zou willen doen (ik heb net een paar weken relatie met haar) Ze vertrouwde mij toe ook nooit vreemd te willen gaan. Mocht 1 van ons toch scheve schaats rijden, zouden we naar elkaar eerlijk kunnen zijn en zouden we elkaar kunnen vergeven.

als mijn vriendje zou zoenen met een andere meisje zou ik het uitmaken maar hij is al ontmaagd en ik nog niet. Hij heeft een keer sex gehad met mijn beste vriendin en toch heb ik het hem vergeven omdat hij zei dat hij er spijt van had.

‘aan een heb je genoeg,als je echt weet wat liefde is’ liefs laire

ik denk dat je alleen met een ander zoent als je bij je eigen vriend(in) iets te kort komt. Ik ben een aantal maanden in het buitenland geweest en toen heb ik met een ander gezoent. Ik miste mijn vriend zo erg en om me bijzonder te voelen heb ik met een jongen gekust. Slaat natuurlijk nergens op maar ik denk dat iedereen wel eens aandacht nodig heeft en is je vriend er niet om die te geven dan ga je naar een ander. Ik vind zoenen wel vreemd gaan en zal het ook nooit meer doen. Aandacht kan ook door onschuldig te flirten of kletsen. Met een ander zoenen is een teken van zwakte. Liefs mij

Laatst werd mijn vriendje door een ander meisje gezoend en ze hadden allebei nogal veel gedronken. Ze beweren allebei dat het niets betekende maar mij heeft het toch flink pijn gedaan! Mijn vriend zegt dat hij niet terug heeft gezoend en dat geloof ik dan maar.. Maar door al die alcohol vraag ik me af hoe hij het zelf precies herinnert. Ik vind zoenen wel overspel, je bent toch intiem met iemand anders. Hij heeft er wel heel veel spijt van want hij zegt wel dat hij het zelf een beetje heeft uitgedaagd. Mijn vertrouwen is nu toch wel een beetje geschaad… Blijft lastig om hem te vertrouwen als hij zonder mij gaat stappen!

Zoenen met een ander als je een vriend of vriendin hebt is overspel punt. En dat gebeurd ook niet zomaar oeps zat zo mijn tong is zijn /haar mond ja ja. Zoenen is iets intiems . MOI

Ik heb al vaak gezoend met n andere jongen terwyl ik n vriend had. Voor my was t n manier om de aandacht te krygen die ik tekort kwam. Ik heb ht hem wel verteld, en omdat hy zag hoeveel pyn ik ervan had, heeft hy t me vergeven. Hierna zoende ik nogsteeds met een andere jongen, dit wist hy niet. Ik dacht dat ik niks meer om myn relatie gaf maar toen hy het onverwacht uitmaakte, heb ik nog wekenlang gehuild en ik mis hem nu, n halfjaar later, nog steeds. Maar als hy met een ander meisje had gezoend, (ik had zelfs met 2 andere jongens gezoend en hy wist dat), dan zou het meteen over zyn. Ik zou die pyn niet kunnen verdragen, het idee da tje niet goed genoeg bent voor je vriend en dat hy de spanning en sensatie nu op een andere plek moet zoeken..

Zoenen is vreemdgaan

hmmmmmmm het ligt eraan of je vriendin/vriend je vergeeft!

JA!! Je zoent niet zomaar… Je bent altijd kieskeurig en je zoent vaak met ‘gevoel’, ik vind dat je het niet kan maken om met anderen te zoenen, als je een relatie hebt… Bij mij hoeft het dan niet meer. Je gaat jezelf dan altijd afvragen, waarom jij of hij met iemand anders gezoend heeft.

ik heb nu 5 maanden een vriendin, en ik heb vorige week met iemand anders gezoend. Ik vind het heel erg, maar i kweet nu wel dat zij de ware is voor mij.. Ik voelde niks toen ik met dat meisje zoende, net alsof ik mijn beste vriendin zoende ofzo.. Het is natuurlijk een foute manier maar het is nu wel echt duidelijk. Ik heb het niet verteld omdat ik weet dat ze het nu niet handelen. En dan nog, ik hou van haar en ik wil haar niet kwijt dus als ik het zou vertellen zou het alleen maar negatief worden. Ooit misschien, als ik weet dat ze er mee om kan gaan.. En ja schuldgevoel heb ik zeker, en ik heb mezelf wel gestraft..

ik vind het niet kunnen..!!

nou ik heb met carnaval ook met een andere jongen gezoend dan mijn vriendje.. Dat was eigenlijk niet mijn schuld want hij zoende me opeens, maar ik voelde me toch wel super schuldig.. Maar ik heb het mijn vriendje gelijk verteld en hij vond het niet erg dus we zijn gelukkig nog bij elkaar ^^ oh en mijn ex heeft me gezoend op het nieuwjaarsgala. En dat was goor. Dus ik heb hem ook weggeduwd want ik hoef geen andere jongens meer dan mijn vriendje, dus verder zou ik nooit expres met een andere jongen zoenen.. Ik zou echt doodgaan van het schuldgevoel. En als mijn vriendje met een ander meisje zou ik ehm.. Ik weet niet dan zou ik ook doodgaan. Maarja hij gaat toch niet vreemd en ik ook niet dus ^^

zoenen is gewoon vreemdgaan hoe je het ook bekijkt.. En smoesjes over alcohol moet je niet gebruiken.. Dan moet je gewoon minder zuipen..

mijn vriend heeft eens met een ander gezoend.. Hij belde me helemaal overstuur op om het me te vertellen.. Ik was er helemaal kapot van.. Maar hij blijkbaar ook.. Heb de hele middag zitten huilen.. Tot hij ineens savonds op de stoep stond.. Ergens wist ik het wel dat hij met een ander was geweest.. Maarja je wilt het gewoon niet geloven.. Hij had mijn vertrouwen wel behoorlijk geschaden.. Maar uiteindelijk heb ik het hem vergeven.. Maar als het nog een keer gebeurd…. Dan denk ik niet dat onze relatie het nog lang vol gaat houden….

Ik heb tijdens carnaval met een ander meisje gezoend en het voelde zo heerlijk met haar en zo goed, dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik heb een vriendin en ze weet het, ze zegt dat ze me kan vergeven en dat ze niet wil dat het uitgaat. Wat moet ik doen? Dat andere meisje is eigenlijk alleen om te zoenen en wat verder te gaan prachtig, in de verkering niet.

De enige die ik wil zoenen is mijn vriend, aan een ander heb ik gewoon echt geen behoefte! En die verleiding kan ik goed weerstaan, ik kan genoeg mannen zien die er leuk uitzien, maar ze doen me allemaal niks meer. Mijn vriend is de enige echte voor mij. Ik zie zoenen ook als overspel, als bedriegen. En ik zou het nooit in mijn hoofd halen om met een ander te gaan zoenen met de relatie die ik nu heb. Mijn relatie gaat heel erg goed en mijn vriend is heel erg lief voor me. In mijn vorige relatie heb ik wel met een ander gezoend maar die ex van mij waar ik toen iets mee had die was ook slecht voor me. Kwam altijd te laat op afspraken en bleef 3 uur weg om de was te vouwen. En zodra er ruzie was die hij veroorzaakt had ging hij het even bij een andere vrouw vertellen. En we hadden de laatste maanden alleen maar ruzie. Zo is mijn huidige vriend dus echt niet, dus heren, pech gehad! Deze dame is gelukkig!

Ik vind zoenen over het algemeen overspel. In ieder geval als je met het andere geslacht zoent. Toen ik nog een relatie met mijn ex had wilde ik een keer met een meisje zoenen. Mijn ex wilde dit echt niet. Ik zat tenslotte in een realtie met hem. Toen kon ik dat niet zo goed begrijpen. Want ik wilde 1 keer met een meisje zoenen, gewoon voor de grap. Nu als ik er aan terug denk kan ik alleen maar respect hebben voor zijn mening! In mijn huidige relatie hebben we afgesproken dat ik met een vrouw mag zoenen en mijn vriend met een man mag zoenen. Maar als hij met een andere vrouw zou zoenen, heb ik altijd gezegd dat ik bij hem weg ga. Eigenlijk weet ik niet wat ik zou doen als die situatie zich voordoet. Maar nu ik met een vrouw ‘mag’ zoenen is die drang eigenlijk verdwenen. En wil ik alleen maar met mijn vriend zoenen! Groetjes Anoniempje

Ik vind persoonlijk van niet,

Mijn vriendje wel, hij is ontzettend jaloers… Toen ik een tijdje ruzie met hem had, wou ik het hem ‘betaald zetten’ door iemand anders te zoenen. Ik zit al onze hele relatie in mijn hoofd dat ik niet meer met andere jongens kan zoenen, dus dit vond ik de ideale gelegenheid.. Die avond heb ik gezoend met een jongen uit mijn klas… Ik heb er geen spijt van, door die kus ben ik net verliefder op mijn vriendje geworden omdat ik het niet kon verzwijgen en zo ruzie met hem kreeg.. Zo wist ik dat ik niet zonder hem kon :)

Vreemdgaan kan soms toch voor iets goed zijn … Loesx

In mijn beleving is ieder moment dat jij jezelf op een intieme manier deelt met iemand anders dan je vaste partner ,op wat voor manier dan ook, ‘overspel’ . Volgens mij doet het pas echt heel erg veel pijn als je erover liegt of het verzwijgt. En dan beginnen de problemen pas echt. Als je het verzwijgt of er over liegt waarom heb je dan een relatie? Ik heb ervoor gekozen om niet in een illusie te leven en heb dit ook heel duidelijk gemaakt naar mijn partner. Ik hoor liever de waarheid dan dat ik in een luchtkasteel leef met de illusie dat hij alleen intiem is met mij. Het is niet makkelijk om de waarheid te vertellen en het is niet altijd leuk om te horen en onder ogen te zien. Ik kom mijn diepste angsten tegen om bedrogen te worden en niet de enige leuke aantrekkelijke vrouw in zijn leven te zijn. Ik heb een partner die heel snel heel lichamelijk is met andere mensen en als hij gedronken heeft en hij vind iemand heel erg leuk dan is het nog erger. Hij zoent ook snel andere mensen op hun mond. Zeker als hij de ander ECHT heel leuk vind. Ik vind dit heel erg moeilijk om onder ogen te zien en ik voel me regelmatig heel erg jaloers. Het gekke is dat zijn liefdevolle knuffels en zijn vrije gedrag hem juiste zo’n mooie man maken. Hij heeft een hele tijd vol gehouden dat er niets aan de hand was. Toch is het hem in 2,5 jaar nu 4 x ‘overkomen’ dat hij met iemand anders heeft gezoend. Hij zegt dat het hem ‘overkomt’ maar ik ben overtuigd dat je nooit zo maar in een intieme situatie terecht komt. Ook niet als je gedronken hebt.

Er is altijd een moment waarin je aanvoelt waar het heen gaat of zou kunnen gaan en in dat moment kan je kiezen. Hij heeft ook alle standaard teksten zoals bijv; ‘ik had te veel gedronken’, ‘zij drong zo aan’, ‘ik voelde me benauwd in de relatie’, ‘ik wil wel eens een vakantie van de relatie’, ‘ik kon de verleiding niet weerstaan’, ‘het stelde niets voor’, ‘zij zoende mij’, voorbij laten komen waardoor ik regelmatig mijn oren niet kon geloven en grote vraagtekens bij onze relatie heb gezet. Onze relatie heeft onder zeer hoge spanning gestaan en wij zijn ook 2 maanden uit elkaar geweest. Ik ben weg gegaan omdat hij tegen mij had gelogen. Ik kan nu wel zien dat hij echt van mij houd terwijl hij ook andere vrouw heel aantrekkelijk vind. En doordat hij de laatste keer wel eerlijk is geweest kan ik hem steeds meer accepteren zoals hij is. Een mooie aantrekkelijk liefdevolle man die een enorme zwak heeft voor vrouwen en zich graag laat verleiden. Ondanks mijn jaloezie en onzekerheid over onze relatie heeft het ook iets moois gebracht en in mijn beleving kan dat alleen als je echt heel eerlijk tegen elkaar durft te zijn. Je diepste angsten, emoties en verlangens met elkaar delen is super intiem en heeft ons heel dicht bij elkaar gebracht. De seks is daardoor ook geweldig omdat wij zo beseffen dat het heel bijzonder is dat wij bij elkaar zijn en het zo afgelopen kan zijn. Verder is mijn horizon stukken breder dan hij was en al mijn oude overtuigingen over vreemdgaan zijn verandert.

Het feit dat hij zo makkelijk te verleiden is geeft mij nog steeds een heel onveilig gevoel als hij alleen uitgaat. Onze band is veel sterker geworden en onze grenzen zijn veel duidelijker geworden Maar of de relatie ook blijft zoals hij nu is, is heel onzeker omdat ik nog steeds moeite heb en niet weet hoe ik bij een 5e keer zal reageren. Deze onzekerheid houd ons met beide benen op de grond en daardoor kunnen wij heel erg genieten van de momenten samen.

Met open ogen de zomer in gaan zodat je alle verleiding samen ziet zorgt bij ons voor een hele warme intieme avonden.

Zoenen met een ander is ABSOLUUT vreemdgaan. Vind ik

Je bent gewoon niet te vertrouwen in een relatie dan. Je hebt geen manieren geleerd, als je zo iets doet

Je moet respect hebben voor de gene waar mee je EIGENLIJK gaat. Wees eerlijk als je niks meer voor die gene voelt

Je kan iemand heel hard op zijn/haar hart trappen. Kijken naar andere mannen of vrouwen kan altijd, je eigen gedachtens hebben over andere personen kan ook. Maar zoenen met andere mannen of vrouwen terwijl je der eentje thuis heb zitten, Nee vind dat niet kunnen. Dat is respectloos met je vriend, man,vriendin of vrouw omgaan. Zo denk ik erover. Groetjes mij -xxx-

Hoi,

Mijn vriend van (nu) meer dan een jaar heeft een maand geleden met een ander meisje gezoend toen hij op vakantie was. Ik vond het zoenen al vreselijk, omdat hij weet dat ik dat vreemdgaan vind (hij vindt zelf van niet) maar nog erger vond ik dat hij dat meisje toen leuker vond. Hij heeft me de volgende dag opgebeld om het te vertellen en toen hebben we lang aan de telefoon gezeten. Ondertussen is er veel uitgepraat van wat er in onze relatie aan de hand was en wat we beide vinden dat er moet veranderen om te zorgen dat deze relatie kan doorgaan. Ik heb het er heel moeilijk meegehad en mijn eerdere idee van dat ik onmiddelijk weg zou gaan

reactie: Persoonlijk vind ik zoenen absoluut vreemdgaan als je dit duidelijk met elkaar afspreekt. En inderdaad, smoezen als ‘ik was dronken’ doen niets aan de zaak af. Als je van elkaar houdt doe je dat soort dingen niet!

reactie: ik en mijn ex waren met ruzie uit elkaar gegaan, we gingen niet uit elkaar omdat de liefde over was maar meer omdat we niet meer tegen dat bemoei van andere konden. Steeds als we elkaar zagen reageerde we vreemd, we keken elkaar niet meer aan, of we zeiden heel stug gedag, maar iets in me bleef zeggen dat er nog altijd iets was tussen ons. Nadat we elkaar een tijdje niet meer zagen en ik een nieuwe vriend had en hij een nieuwe vriendin, ging hij op een dag opeens die mense die zich met onze relatie bemoeide bedreigen en hun de schuld geven ervan, ik vond het raar. Om na al die tijd nog dat te doen, en toen dacht ik van goh volgens mij houd hij nog steeds van mij. Want warom zou hij anders zo reageren? We belde elkaar en we vertelde elkaar hoe ons leven gaat wat we hebben meegemaakt etc en vanaf dat moment kreeg ik hem amper meer uit mijn hoofd, maar goed we hadden alle twee een relatie, het ging uit tussen mij en mijn vriend en toen zag ik mijn ex, hij liet zijn broer drinken bezorgen namens hem, en wilde me thuis brengen op het eind, dat is gebeurd en binnen no time zoende we, terwijl hij een vriendin had! En telkens als ik hem zie blijft dat geflirt, en zij weet van niks, bij ons weet ik dus ook niet of het een afscheids zoen was of een zoen omdat we stiekem toch nog elkaar heel leuk vinden!

reactie: eerlijk gezegd heb ik nog nooit gezoend (ik ben 14)

Maar ik denk dat als ik een vriendje zou hebben ik het wel als overspel zou beschouwen!

Want je zoent toch alleen met je vriendje of je vriendinnetje?! En niet zomaar met iedereen? En ik vind het belachelijk dat mensen zo oppervlakkig denken:

“zoenen is toch gewoon heerlijk? Ookal is het niet met je eigen vent?“

Het zal best wel heerlijk zijn maar wat zou jij nou voelen als jij je vriend betrapt: zoenend-stiekum-met een ander meisje!

Waarom zoent hij jou? Omdat hij van JOU houdt en op JOU verliefd is en NIET op dat andere meisje! Zoenen is toch iets speciaals wat je met je vriendje doet? Dus als hij dan met een ander meisje zoent heeftie blijkbaar niet bijster veel respect voor jou, en houdt ie blijkbaar niet zoveel van je als dat hij zich voordoet…toch?! Dus ik beschouw het WEL als overspel ;)

Doeidoei xx loes

reactie: De grens van wat vreemdgaan is en wat niet moet je duidelijk afspreken binnen een relatie. Als één van de twee zoenen vreemdgaan vind en je wilt bij elkaar blijven dan is zoenen vreemdgaan, zo simpel is het. En alcohol als excuus vind ik wel heel erg makkelijk, alsof dat dingen minder erg maakt.

“Ja maar ik was dronken, ik was mezelf niet”. Onzin, je weet voordat je jezelf volgiet dondersgoed waar je mee bezig bent en dat je in die toestand makkelijker wordt. Oftewel dan had je je maar niet zo dronken moeten worden.

reactie: Hallo daar,

Ik noem het vreemdgaan op het moment dat je je er rot

Onder voelt. Zelf heb ik gezoend met een ander waardoor ik idd mijn relatie onder de loep nam

(want ik voelde me niet rot en dat zette me ook aan het denken) en besloot weg te gaan. Daarna echter kwam ik er achter dat ik degene waarmee ik gezoend had,

Alleen sexueel aantrekkelijk vond. Ook geen basis natuurlijk voor een fijne relatie. Ondertussen heb ik wel een fijne relatie en ja ik kijk naar mannen

Net zoals mannen naar vrouwen kijken(met de nodige fantasie). Groetjes

reactie: Tuurlijk is zoenen geen vreemdgaan; is gewoon heeeeeeerlijk om te doen. Of het nu met je eigen partner is of gewoon met een lekkere vent!!!! Zoenen is toch wel intiem, maar ik zie het nu niet meer als vreemdgaan. Toen ik jonger was, vond ik het wel vreemdgaan, maar sinds ik het nu zelf

Een paar keer heb gedaan, vind ik het geen vreemdgaan mee, vreemd he? Je moet er gewoon lekker van genieten, maar wel je grenzen kennen!!!

reactie: Hoi, ik wil graag mijn mening geven op het artikel “is zoenen overspel?”

Ik heb ruim 2 jaar een vriend gehad en we zyn nu al een tydje uit elkaar. Ik moet toegeven dat we allebei niet makkelijk waren. Zelf heb ik drie x met een ander gezoend, waarvan hy eentje weet. Dit was onmdat ik toen btje dronken was, maar dat vond hy geen excuus. By myn weten is hy nooit vreemdgegaan, maar hy heeft zelf eens toegegeven dat hy het dan waarschynlyk niet zou vertellen, dus heb ik die andere 2 keer ook niet verteld, mede omdat ik hem niet wilde kwetsen. Geloof me, ik hield -en houd- onwys veel van hem, en ik zou niet weten hoe ik zou reageren als hy toen zoiets zou hebben verteld. Wel vind ik het iets anders als je dronken bent, dan ben je gewoon veel losser. Persoonlyk vind ik het eigenlyk niet kunnen maarja, zulke dingen gebeuren. Het ligt eraan hoe je vriend erover denkt, en aan de hand daarvan moet je gewoon beslissen of je het gaat vertellen. Het is dat hy het anders van anderen gehoord zou hebben die my ook kennen, want anders had ik het niet verteld, want heb er onwys gezeik mee gehad. Dus myn tip als je twyfelt: als er geen bekenden zyn die jou hebben zien zoenen met een ander, vetel het niet, het kan een hoop gezeur opleveren, en daar wordt je niet vrolyk van.. K weet wel dat ik het in een volgende relatie heeeeel anders aan ga pakken.. Knuf anoniem

reactie: Hoi,

Ik heb nu al 3 jaar een superleuke vriend en ik ben van plan hem ook nog heeeel lang als vriend te houden. Ik hou ontzettend veel van hem en ik voel gewoon dat we samen een toekomst hebben. Maar hoeveel ik ook van hem hou, ik kan mn ogen niet van andere mannen afhouden. Zeker niet in de zomer! Ik ben in de eerste jaren meerdere keren vreemd gegaan (5 keer), van 1 keer is hij op de hoogte. We zijn daarna kort uit elkaar gegaan en nu gaat alles geweldig en heb ik de drang om vreemd te gaan helemaal niet meer! Ik weet niet precies de reden van mijn zoen affaires met andere mannen. Maar ik geef toch het zomerzonnetje de schuld..