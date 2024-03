Zo kies je de beste en goedkoopste energieleverancier

De keuze van een energieleverancier kan een belangrijke impact op je huishoudbudget (en het milieu) hebben. Maar niet altijd is het even gemakkelijk. Er zijn vele aanbieders die ook nog eens allemaal met verschillende soorten contracten en diensten komen. Het is dus echt even iets waar je voor moet gaan zitten. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je energieleveranciers gaat vergelijken om de beste en goedkoopste voor jouw huishouden te vinden.

Vergelijkende websites en tools

Gelukkig zijn er tegenwoordig vergelijkende websites en tools die je het zoeken een stuk gemakkelijker maken. Dit soort websites signaleren je de goedkoopste energieleveranciers, zetten de verschillende aanbieders voor je op een rijtje en geven aan welke leveranciers bij het publiek het populairst zijn of als beste worden ervaren.

Zo kies je de beste en goedkoopste energieleverancier

We zetten de verschillende stappen voor het maken van een weloverwogen keuze van de beste en goedkoopste energieleverancier voor jouw huishouden op een rijtje.

1. Breng je energieverbruik in kaart

Voordat je een energieleverancier kiest, breng je je energiebehoeften in kaart. Houd rekening met de grootte van je huishouden, je typische energieverbruikspatronen en eventuele specifieke behoeften of voorkeuren die je hebt. Pak ook de eindafrekeningen van vorige jaren erbij (als je in hetzelfde huis bent blijven wonen) om een idee te hebben van je gemiddelde energieverbruik.

2. Onderzoek beschikbare leveranciers

Onderzoek en vergelijk de beschikbare energieleveranciers. Kijk verder dan de bekende namen en ontdek ook kleinere, onafhankelijke aanbieders. Controleer hun websites, lees klantrecensies en vraag om aanbevelingen van vrienden en buren. Besteed aandacht aan factoren zoals betrouwbaarheid, klantenservice en reputatie binnen de branche. Zoals gezegd kunnen websites die energieleveranciers vergelijken je hierbij heel goed helpen. Ze brengen de beste leveranciers op de markt voor je in kaart.

3. Vergelijk prijzen en contracten

Heb je eenmaal een idee van de energieleveranciers dan is het tijd om prijzen en contracten te gaan vergelijken. Ook hier zijn vergelijkende websites je al voorgegaan. Ze geven je een overzicht van de tarieven en publiceren overzichten die elektriciteit vergelijken. Soms ook hebben ze tools die je helpen om je energiebesparing te berekenen. Zoek in ieder geval naar transparante prijsstructuren die de kosten per kilowattuur of m3 gas duidelijk weergeven. Breng ook in kaart of je beter voor een vast of variabel tarief kunt gaan. Evalueer eventuele extra kosten, zoals annuleringskosten of boetes voor te late betaling.

4. Contractvoorwaarden beoordelen

Lees zorgvuldig de voorwaarden van de energieleverancierscontracten. Controleer de contractduur, het beëindigingbeleid en de verlengingsopties. Zorg ervoor dat je de voorwaarden met betrekking tot prijswijzigingen, kosten voor vroegtijdige beëindiging en het proces voor het indien nodig wisselen van leverancier begrijpt.

5. Check de klantenservice

Een goede klantenservice is cruciaal bij de keuze voor een energieleverancier. Zoek naar een aanbieder die snelle en betrouwbare klantenondersteuning biedt. Controleer of ze een speciale klantenservice-hulplijn, online chatondersteuning of zelfbedieningsopties hebben. Een responsieve en behulpzame klantenservice kan een groot verschil maken, vooral als het gaat om factureringsproblemen of serviceonderbrekingen.

6. Controleer aanvullende services

Sommige energieleveranciers bieden naast de levering van elektriciteit of gas aanvullende diensten aan. Dit kunnen onder meer energiebesparende tips en slimme oplossingen voor meer energie-efficiëntie zijn. Beoordeel of deze aanvullende diensten aansluiten bij je behoeften en of ze kunnen bijdragen aan energiebesparing en duurzaamheid op de lange termijn.

7. Check eventuele aanbiedingen of kortingen

Onderzoek of de energieleveranciers die je overweegt aanbiedingen hebben. Soms ook krijg je korting bij het gebruik van energiezuinige apparaten of toepassen van bepaalde energiebesparende maatregelen in huis. Door gebruik te maken van dergelijke aanbiedingen en/of kortingen kun je je energieverbruik verminderen en je rekeningen verlagen.