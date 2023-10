Tijdens de modeweken steken we niet alleen ideeën op van de mode looks maar ook van de kapsels. Check deze haarideeën bij Chanel.

3x Haarideeën bij Chanel. Direct nadoen! Foto Charlotte Mesman

De modeweken zijn ten einde. In New York, Londen, Milaan en Parijs showden de modehuizen de nieuwe collecties voor lente zomer 2024. Modevakmensen en influencers uit de hele wereld zochten de modesteden op en schitterden in de mooiste outfits. Niet alleen genoten we van de looks maar ook van de make-up en kapsels. We hebben drie haarideeën bij Chanel voor je.

Camelia bloem in je haar

Het thema van de modecollectie van Chanel voor herfst winter 2023 2024 is bloemen. De karakteristieke Chanel bloem – de iconische camelia – kwam, voornamelijk in het wit, letterlijk overal terug: als achtergrond op de catwalk, als bloemmotieven op de creaties, als versiering op de schoenen, als broche, én als cadeautje voor de gasten – sommigen staken de bloem spontaan in hun haar.

Dezelfde bloem zagen we tijdens de afgelopen modeweek (lente zomer 2024) in de streetstyle én in de kapsels opduiken. Voilà het eerste haaridee dat we bij Chanel opdeden: een witte camelia!

Strikken en fluweeltjes

Zo snel geen camelia bloem bij de hand? Geen probleem! Met een paar zwarte (of witte) linten of fluweeltjes kun je ook een instant Chanel look creëren. Ga voor een klassiek kapsel en maak dat af met een paar strikjes. Een voorbeeld zie je op onze streetstyle foto hierboven.

Het kapsel bestaat uit een paardenstaart die vervolgens strak is gevlochten. Zowel om het elastiekje van de paardenstaart als om dat van de vlecht strik je een bandje, lintje of fluweeltje. Je look is natuurlijk helemaal af met dubbele C’s in je oren :-)

Strikken van haar

3x Haarideeën bij Chanel. Direct nadoen! Foto ADVERSUS

Een andere haartrend die we vorig seizoen al zagen, is: grote strikken die je in je haar vastklemt. Zwartsatijnen of zwartfluwelen strikken zijn het meest populair. Maar wil je je kapsel naar een ander niveau tillen, laat je dan inspireren door de hair look van Fer Millán Delaroière op de foto hierboven.

De Mexicaanse influencer die dit seizoen overal te zien was, vertoonde zich bij de Chanel show met een paardenstaart met twee strikken van… haar. De strikken zien eruit als ‘geprefabriceerd’ maar je kunt ze ook van je eigen haar maken. Zoek op internet maar eens naar ‘hair bow’ of ‘bow hair style’ en laat je fantasie gaan.

