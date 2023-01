Deze anti-aging tips voor vollere lippen mag je niet missen

Beauty & make-up trends. Ken jij deze anti-aging trucs voor volle(re) lippen? Emily Ratajkowski. Foto: Mauro Pilotto

Volle lippen associëren we met jeugdigheid. Dat is logisch want in de loop der jaren worden onze lippen smaller en verliezen ze volume en veerkracht. Zoals altijd lopen we weer met z’n allen tegen het natuurlijke verouderingsproces aan. Niemand ontkomt eraan, maar je kunt het wél vertragen. Bovendien is één van de allernieuwste make-up trends – namelijk ‘over lining‘ – toevallig super anti-aging. Er zijn overigens nog meer trucjes om je monder jeugdiger te laten lijken. We zetten 10 anti-aging tips voor vollere lippen voor je op een rijtje.

10 Anti-aging tips voor vollere lippen

#1 Hydrateer je lippen met regelmaat.

Hydrateer je lippen maar met mate en met de juiste lipproducten. Hoe droger je lippen, hoe smaller en minder vol (vergelijk een druif met een krent!). Maar pas op: overdrijf niet met lipbalsem.

Je hebt vast wel eens over het zogenaamde ‘verslavende’ effect van lippenbalsem gehoord. Volgens de experts zou er hier geen sprake zijn van lichamelijke verslaving maar zijn wel verklaringen voor waarom je lippen sneller droger aanvoelen als je veel smeert. Volgens sommige experts zou het komen doordat je je lippen door veel te smeren met bijvoorbeeld bijenwas, kokosolie, sheabutter of petrolatum afsluit van de buitenlucht waardoor ze niet kunnen ademen. Volgens andere experts zijn al deze ingrediënten juist heel goed voor je lippen en komt het ‘verslavende’ effect (dat dus niet echt een verslaving is) door irriterende stofjes als menthol, camphor, lavendelolie en parabenen.

Heb jij last van droge lippen en heb je de neiging om te blijven smeren, check dan de ingrediënten van je lipproduct en ga bij jezelf na wat de oorzaak zou kunnen zijn.

#2 Stimuleer de bloedcirculatie.

Masseer elke ochtend na het tanden poetsen je lippen zachtjes met een borsteltje of een ruwe handdoek.

#3 Scrub je lippen met een lipscrub.

Je kunt een lipscrub kopen maar je kunt ‘m ook zelf maken van honing of olie met fijne suiker. Scrub je lippen ongeveer één keer per week.

#4 Probeer een lipmasker.

Tegenwoordig hebben we overal maskers voor. Ze zijn ook steeds geavanceerder, zoals lipmaskers met collageen. Of de collageen ook echt in de lippen doordringt, daar zijn de meningen over verdeeld. Je kunt het natuurlijk ook bij een zoet maskertje van bijenhoning houden.

#5 Verwijder make-uprestjes van de lippen en de omliggende huid zorgvuldig.

Reinig je lippen ’s avonds met zachte hand en een mild product. Dit kan een cosmetisch product zijn maar ook bijvoorbeeld kokosolie.

#6 Rook niet.

Deze tip zal bij de rokers onder jullie niet in de smaak vallen, maar roken helpt natuurlijk niet om je lippen jong te houden. Denk alleen al aan dat tuitmondje waarbij de huid rond je lippen steeds samentrekt.

#7 Experimenteer (af en toe) met een lip plumper.

Lip plumpers zijn volume-lipproducten die de lippen tijdelijk ‘opblazen’. De werking ervan is gebaseerd op irriterende stofjes die de delicate huid van je lippen doen opzwellen. Zo kunnen deze lipproducten ingrediënten als pepermunt, kaneel, menthol, niacine (nicotinezuur) en capsaïcine (de stof die Spaanse pepers zo heet en branderig maakt) bevatten (juist die stofjes die je beter kunt vermijden als je vaak droge lippen hebt!). De bloedvaatjes in de lippen verwijden zich waardoor de mond tijdelijk roder wordt en er wat opgeblazen uitziet. Sommige lip plumpers bevatten bovendien lichtreflecterende deeltjes waardoor de lippen nog voller ogen.

Ons advies: misschien leuk voor een keertje maar niet al te vaak gebruiken.

#8 Experimenteer met de allernieuwste make-up tip: overlining.

Volgens de allernieuwste lippenstift trends gaan we onze lippen in plaats van ze te omlijnen ‘overlijnen’. Je tekent de contouren met een lippotlood (dat met deze trend weer terug in de mode is) dus net iets buiten de natuurlijke vorm van je lippen. Zelfs Instagrammers als Emily Ratajkowski en Kendal Jenner die hun lippen met fillers hebben laten behandelen, doen aan ‘overlining’ om hun lippen nòg voller te laten lijken.

Volgens de make-up trends moet de kleur van het lippotlood net iets donkerder dan je huidskleur zijn. Voor je lippen gebruik je een wat lichtere lippenstift die rozeachtigbruin tot nude mag zijn. Het verloop van je lipkleur richting het midden van je lippen moet heel natuurlijk zijn (waarbij het midden lichter is dan de lipcontouren), maar het lippotlood zelf vervaag je niet! Dat lijntje mag dit seizoen gezien worden. Tot slot geef je je lippen een high gloss finish mee. Want gloss, dat is bekend, geeft je lippen een voller aanzien. En laten gloss lippen nu ook een top trend voor winter 2022 zijn.

Houd je niet van gloss, dan kun je als ‘jonge oudere’ vrouw het beste een crèmeachtige lipstick in een lichte, frisse kleur gebruiken.

#9 Fillers op basis van hyaluronzuur.

Tegenwoordig bevatten de lip fillers lichaamseigen stoffen (hyaluronzuur) die door het lichaam worden afgebroken. Het resultaat is maar tijdelijk maar daar staat tegenover dat je geen vervormde lippen (en andere onaangename dingen) riskeert. Ook qua vorm en volume zijn we wat gekalmeerd. Ging men jaren geleden nog voor vooral grote volumes, tegenwoordig pakt men het subtieler aan. Uiteindelijk zegeviert het gezond verstand!

#10 Lip pompje

Over gezond verstand gesproken: in Azië gebruiken de vrouwen wel lip pompje om hun lippen voller te maken. Je plaatst je lippen in een buisje dat je vervolgens met een pompje vacuüm trekt waardoor je lippen naar buiten worden gezogen. Hierdoor wordt de bloedsomloop gestimuleerd en krijg je daadwerkelijk, al is het maar tijdelijk, vollere lippen.

Lieverds, ik heb het voor jullie geprobeerd en geloof me: doe het liever niet! De dag erna had ik allemaal gebroken haarvaatjes rond mijn lippen waardoor er een soort blauwe waas rond mijn mond lag. Het zag er niet uit. Dit wil je niet als je een date of een feestje hebt! En wie weet wat voor een schade het aanricht.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

