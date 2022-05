Tijdens de Fashion Weeks krijgen we een goed beeld van de allernieuwste kapseltrends maar op de rode loper van Cannes wordt pas echt duidelijk wat in ‘en vogue’ is.

Dit zijn de beste kapsels voor vijftigplussers uit Cannes. Pascale Arbillot. Make-up door Dior. Photo courtesy of Dior

Tijdens de Fashion Weeks focussen we op fashion modellen en influencers om een beeld te krijgen van de allernieuwste mode, make-up en haartrends maar deze dames hebben een benijdenswaardig ‘schoonheidsfoutje’: ze zijn (bloed)jong. En dus niet voor iedereen even interessant.

Nu willen we niet zeggen dat je er niets mee kunt als je zelf niet meer in de piepjonge levensfase zit, maar soms is het gewoon leuker om ideeën op te doen van leeftijdsgenoten.

Dit zijn de beste kapsels voor vijftigplussers uit Cannes. Sophie Marceau. Make-up door Dior. Photo courtesy of Dior

Op dit punt komt het Film Festival van Cannes dat momenteel in volle gang is ons tegemoet. De rode loper van het Film Festival 2022 is een catwalk van meisjes van alle leeftijd. Vandaag kozen we succesvolle en beeldschone dames voor je uit om anti-aging kapsel ideeën van op te doen. Want je kunt er zeker van zijn dat de kapsels op de rode loper tot in de puntjes doordacht zijn om te flatteren.

Als je de kapselfoto’s bekijkt, kun je er een paar rode lijnen in vinden. Dat zijn de anti-aging foefjes die het ‘m doen:

Dit zijn de beste kapsels voor vijftigplussers uit Cannes. Anne Parillaud. Make-up door Dior. Photo courtesy of Dior

1. Opwaartse lijnen. Zowel Sophie Marceau (55) als Anne Parillaud (62), bekend als Nikita uit de gelijknamige film uit 1990, hebben gekozen voor een opsteekkapsel waarbij het haar losjes en vrij hoog achter op het hoofd is vastgezet. Hierdoor creëer je opwaartse lijnen en iedereen weet dat die jong maken. Het tegenoverstelde is ook waar: neerwaartse lijnen zoals een knotje laag in de nek maken snel ouder.

2. Openvallende pony. Beide dames hebben ook een openvallende pony (gordijntjespony). Dit is de meest flatterende pony. Dergelijke bangs verzachten de gelaatstrekken en camoufleren voorhoofdsrimpels.

Dit zijn de beste kapsels voor vijftigplussers uit Cannes. Laura Morante. Make-up door Dior. Photo courtesy of Dior

3. Vind je een pony teveel van het goede, dan kun je je de lokken rond je gezicht in lange lagen laten knippen zoals de Italiaanse actrice Laura Morante (65). Hiermee camoufleer je bovendien kraaienpootjes en een niet meer al te strakke kaaklijn.

Dit zijn de beste kapsels voor vijftigplussers uit Cannes. Pascale Arbillot. Make-up door Dior. Photo courtesy of Dior

4. Een topkapsel voor vijftigplussers (beter dan botox, zeggen de experts) is de lob, de lange bob, en dan nog het liefst met een zijscheiding zoals de Franse actrice Pascale Arbillot (52). Het is een anti-aging kapsel bij uitstek dat ook enthousiast wordt aangehangen door actrices als Naomi Watts en Kate Blanchett. Deze haarlengte geeft je haar body en een gezond aanzien (geen dode punten), het flatteert je kaaklijn en de zijscheiding camoufleert eventuele onregelmatigheden in het gezicht.

De dames op de foto’s zijn door Dior opgemaakt en make-up is over het algemeen heel natuurlijk. Alleen de oogmake-up van Sophie Marceau is wat intenser omdat de ogen met zwarte kohl zijn omrand. Ook de lippen zijn natuurlijk. Zachtroze tinten hebben de overhand.

TRENDYSTYLE