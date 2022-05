Deze zomer is het glitteren & schitteren in pailletten en kristallen

Modetrends lente zomer 2022. Pailletten en kristallen. Photos courtesy of Versace, Michael Kors, Etro, Genny, Roberto Cavalli

Gisteren zag ik in de supermarkt een meisje in een paillettenbroek. Ze droeg er een T-shirt en een groot jack op. Hoewel niet iedereen zichzelf misschien boodschappen ziet doen in een glitteroutfit, vond ik het reuze cool.

Modetrends lente zomer 2022. Pailletten en kristallen. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Het kwam misschien door de glitterbroek maar opeens ging ik overal pailletten zien. De etalages van de winkelstraat schitterden me tegemoet. Zilverkleurige pailletten hadden daarbij de overhand. En weer terug achter mijn computer trof ik nieuwe rode-loper-foto’s uit Cannes aan waarop Noée Abita straalde in zilverkleurige creatie van Celine. Zie hier de allernieuwste modetrend voor zomer 2022: fonkelen, stralen, schitteren!

Modetrends lente zomer 2022. Pailletten en kristallen. Op deze foto Noée Abita in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Glitteren en schitteren is enorm in-trend. Overigens niet verwonderlijk na twee jaar in joggingpak. Die ervaring zijn we nog lang niet vergeten en het is duidelijk dat we met z’n allen wat in te halen hebben.

Modetrends lente zomer 2022. Pailletten en kristallen. Photo courtesy of Dsquared2

Laten we het er deze zomer dus maar van nemen! Haal je paillettenjurken, je glitterbroeken en je glanstopjes maar tevoorschijn en trek ze aan zonder een ‘geschikt’ moment af te wachten.

Combineer pailletten met linnen, met katoen, met wol als je wilt. Draag een glittertop op een joggingbroek of onder je oversized broekpak. Draag een glitterbroek met een T-shirt. Draag je glitterjurk met sneakers of boots en een grote zomertrui of oversized blazer.

Heb je een feestelijke gelegenheid grijp dan de kans om te schitteren in een avondjurk met glitters. Zilver, goud, in kleur. Lang, kort, met inkepingen (cut out details), met veren of een hoge split. Deze zomer mogen we allemaal een beetje ‘diva’ zijn. Rol de rode loper in gedachten voor jezelf maar eens uit.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE