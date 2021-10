Psychologie & liefde. Gaat hij vreemd? 10 signalen waar je op moet letten

Alleen al het idee dat hij vreemd zou kunnen gaan, bezorgt veel vrouwen kippenvel. Heb je zelf met een overspelige partner te maken (gehad), dan zul je weten hoe pijnlijk en slopend het is om door je liefdespartner bedrogen te worden. Is het iets dat voor jou onbekend is, dan mag je je gelukkig prijzen, maar probeer je dan eens in te leven in de situatie, ook al zal het niet gemakkelijk zijn om het verdriet dat overspelig gedrag van een partner veroorzaakt ten volle voor te stellen.

Het is onvoorstelbaar pijnlijk om te ontdekken dat de man waarmee je je leven wilde delen… dat ook met een ander doet. Het doet ontzettend zeer als je erachter komt dat hij dezelfde dingen die hij met jou doet, ook met haar doet. Dat hij haar dezelfde dingen vertelt, haar ook verwent met attenties en cadeautjes en dezelfde emoties met haar deelt. Dat hij alle dingen die hij met jou doet (of deed) ook met een andere vrouw doet. Een vrouw die jij niet bent. Een vrouw waarmee hij lichamelijke en geestelijke intimiteit heeft opgebouwd waar jij het alleenrecht op dacht te hebben. En dat allemaal zonder dat jij er iets van wist.

Natuurlijk waren er signalen en was je op je intuïtie afgegaan dan hadden er allang alarmbellen moeten rinkelen. Maar juist omdat het zo pijnlijk is om het vreemdgaan van je partner onder ogen te zien, sluiten we ons ervoor af en negeren we maar al te graag alle tekens aan de wand. Niet zelden is degene die bedrogen wordt, de laatste die het te weten komt. En dat komt niet omdat de overspelige partner zo zorgvuldig te werk is gegaan, maar eerder omdat je, als je in deze situatie verzeild raakt, je de signalen liever niet wilt zien, begrijpen of interpreteren.

In dit artikel hebben we – mede op basis van de berichten en adviezen die jullie ons in de loop van deze jaren hebben gemaild – een lijst samengesteld van signalen die erop zouden kunnen duiden (let wel: het hoeft niet per se zo te zijn!) dat je partner vreemd gaat, dat hij een parallelle relatie heeft. Neem de signalen met de nodige korrel zout en trek niet te snel een conclusie. Maar herken je meerdere situaties die we hieronder schetsen, houd dan je ogen open. Een gewaarschuwd mens telt voor twee :-)

De intimiteit tussen jullie is veranderd. Hij bedrijft de liefde op een andere manier dan je van hem gewend bent en vraagt je dingen te doen die niet tot jullie routine behoren (maar misschien wel tot de ‘routine’ met die ander). Of hij wil helemaal niet meer. Hij is sexyer en sensueler dan voorheen. Of juist veel verder weg. Hij is opeens veel liever tegen je, misschien soms zelfs op een overdreven manier. Hij besteedt meer aandacht aan zijn uiterlijk dan voorheen. Andere signalen op dit punt: hij is begonnen met lijnen (met resultaat!), heeft hij een nieuwe garderobe aangeschaft, hij brengt meer tijd dan voorheen voor de spiegel door als hij ‘met de jongens’ gaat stappen. Hij heeft een nieuwe aftershave of gebruikt opeens een lekker luchtje terwijl hij dat voorheen nooit deed. Hij is van een bril overgestapt op lenzen of hij wil zijn ogen laten laseren. Hij is vaak geïrriteerd, wat afwezig, en dan wel lichamelijk aanwezig maar met zijn hoofd ver weg, misschien wel bij haar… Hij kan niet uitleggen waarom hij vaak weg moet of laat is. Ook onverklaarbare nachten buiten de deur zijn een teken aan de wand. Hij probeert momenten van vrijheid voor zichzelf te creëren terwijl hij vroeger altijd wel in was voor een strandwandeling met de kinderen. Zijn mobiele telefoon staat vaak op de ‘silent mode’. Je hoort aan het trillen dat er berichtjes binnenkomen, maar hij doet alsof hij ze niet hoort of mompelt zoiets als ‘het is de email die binnenkomt, allemaal spam… ik controleer de berichtjes later wel.’

Lach niet om deze opsomming. We maken geen grapje. Het zijn allemaal situaties die echt voorgekomen zijn en die personen die wij goed kennen zelf hebben meegemaakt.

Het kan erop lijken dat sommige punten of situaties hierboven elkaar tegenspreken, maar soms bestaan ze naast elkaar in een complexe situatie als deze waarin we het hebben over een partner die vreemdgaat. Voordat je echter haastige conclusies trekt, willen we je er nogmaals aan herinneren dat óók als alle tien situaties op jouw relatie van toepassing zijn (moeilijk maar niet onmogelijk) het nog niet automatisch betekent dat je partner vreemd gaat. Wel is het dan de moeite waard om eens na te gaan wat er dan wél speelt.

