Modetrends winter 2021. Zo kies je je hoge winterlaarzen. 5 Q&A’s. Photos courtesy of Etro, Ermanno Scervino, Fendi

Hoge laarzen zijn dé modetrend voor winter 2021 2022. Hoera! Want ze maken het ons enorm gemakkelijk om stijlvolle combinaties te maken. Weet je even niet wat voor schoenen en panty’s je onder een rok of jurk aan moet, dan vormen hoge laarzen een fantastische uitweg. Maar hoe zien de hoge laarzen voor deze winter eruit? En welke laarzen draag je wanneer? We geven antwoord op deze vragen aan de hand van 5 Q&A’s.

#1 Net onder de knie of over knee?

Modetrends winter 2021. Zo kies je je hoge winterlaarzen. Influencer Leonie Hanne bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

‘Net onder je knie’-laarzen zijn klassiek en stijlvol, maar pas op met blote benen/dunne panty’s: het accent komt op je knieën te liggen. Mogen die gezien worden of vertonen ze die zogenaamde, gehate ‘kninkles‘ (knierimpels)? Ook kan de rand van je laarzen de vetkussentjes rond je knieën (we hebben ze allemaal!) opdrukken wat niet altijd een fraai gezicht is (iets om bij je keuze mee te nemen).

Al met al valt er dus veel voor een over knee laars te zeggen. Die look is wel wat heftiger dan de hoge laars tot net onder de knie. Als je heel ‘petit’ bent, blijft er bovendien maar een klein stukje been zichtbaar als je je over knee laarzen met een minirokje combineert. Het is dus even zelf afwegingen maken.

#2 Brede schacht of strak?

Modetrends winter 2021. Zo kies je je hoge winterlaarzen. Influencer bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

Strakke soklaarzen mogen nog steeds maar de trends voor winter 2021 2022 neigen naar hoge laarzen met aangerimpelde schachten. Dus wil je je look een up-to-date feeling meegeven, dan is dat the way to go.

Let wel op hoe je ze draagt. Hoge laarzen met brede, aangerimpelde schachten kunnen bijvoorbeeld de lijn van je tricot jurk of smal gesneden kokerrok lelijk verstoren.

#3 Hoge hak of plat?

Om stijlvol voor de dag te komen, geldt in het algemeen: hoe korter je rok (of jurk), hoe platter je hak. Onder een minirok of jurkje zijn platte hakken dus vele malen stijlvoller. Maar hoge hakken komen terug! In de praktijk zul je hoge laarzen met een platte (of halfhoge) hak echter wél veel vaker dragen. Ook hier is het een kwestie van afwegingen maken.

#4 Over of onder je broek?

Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 draag je hoge laarzen ONDER je broek die dan natuurlijk wijd is, en alle lengtes kan hebben, tot zelfs shorts toe.

Maar voor een casual look kan het soms ook best leuk zijn om je laarzen over skinny jeans of een strakke legging te dragen, al zal het modevolk bij het zien daarvan wellicht wat misprijzend de wenkbrauwen optrekken.

#5 Welke kleur laarzen?

Hot & happening: witte laarzen (of schoenen) onder een zwarte broek of jurk.

Met zwarte laarzen ga je op safe, karamel, camel en bruintinten zijn hip en staan mooi bij je camel jas (monochrome looks zijn hot, weet je nog?) maar wil je hieperdehip zijn, dan ga je voor witte laarzen! En dan mag je die volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 ook nog eens onder een zwarte (!) broek of jurk dragen.

Andere opties zijn laarzen in felle kleuren die je op hun beurt weer met andere felle kleuren combineert voor een ‘color blocking’ effect.

Modetrends winter 2021. Zo kies je je hoge winterlaarzen. Foto: Charlotte Mesman

En last but not least gaan we deze winter veel metallic laarzen zien, dus hoge laarzen in goud- en zilverkleuren. Deze modetrend is super voor de Feesten maar je mag je metallics ook op doordeweekse dagen dragen (juist!).

