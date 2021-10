Haartrends 2021. 3x Korte kapsels waar je de show mee steelt (als je durft)

Haartrends 2021. 3x Korte kapsels waar je de show mee steelt. Gloria. Foto: Charlotte Mesman

Elke keer als wij een hairstylist, een visagist of een modeontwerper vragen naar de allernieuwste trends voor winter 2021 2022 krijgen we hetzelfde te horen: ‘Er zijn geen trends, op z’n hoogst wat rode lijnen. Waar het om gaat, is dat je je goed voelt bij wat je draagt.‘ Dat maakt het er niet gemakkelijker op.

Allemaal zijn we vatbaar voor trends maar nu moeten we die dus op onze eigen persoonlijke manier gaan interpreteren! Onze kleding, onze make-up en ook onze kapsels. Ga er maar eens aanstaan. Maar onmogelijk is het niet.

Tijdens de Fashion Weeks spotten we verschillende modepeopletjes die een verdraaid persoonlijke touch aan hun korte kapsel hadden meegeven. Op zich is een kort kapsel al een gewaagde stap. Als je het dan ook nog eens op je eigen manier doet, ben je een held. Er is lef voor nodig, en misschien moet je er zelfs een tikje rebels karakter voor hebben. Maar wie weet, durf jij het aan.

Gloria’s rebelse koppie

Haartrends 2021. 3x Korte kapsels waar je de show mee steelt. Gloria. Foto: Charlotte Mesman

Gloria is grafisch designer bij toonaangevende modetijdschriften en een fantastisch mens. Haar kledingstijl is een mix van casual en hip, ze heeft een smiley piercing en vrolijke sproetjes. Onlangs verruilde ze haar natuurlijk-kastanjebruine lob kapsel met pony voor een pittig kort en geblondeerd kapsel.

Gloria’s haar is kort in haar nek, aan de achterkant en rond de oren. Bovenop het hoofd is het haar langer en die lange lagen creëren een licht contrast met de onderkant die ook nog eens donkerder is dan de geblondeerde bovenkant. De korte pony is rond en ietwat gerafeld geknipt. Het is een uniek kapsel waarvan we nooit een tweede hebben gezien.

Cara Taylors vrouwelijke pixie cut

Nieuw kort kapsel voor topmodel Cara Taylor. Bij Philosophy. Foto Charlotte Mesman

Ook topmodel Cara Taylor verruilde haar halflange lobkapsel onlangs voor een kort koppie. De Amerikaanse koos voor een speelse pixie cut met lange lagen en een lange pony die haar wenkbrauwen kietelt.

In zekere zin lijkt dit kapsel een beetje op dat van Gloria maar het is veel minder extreem doordat de lengteverschillen mooi in elkaar overlopen en het haar rond de oren, aan de achterkant en voorkant langer is.

Ook Cara heeft haar korte kapseltje gelijk maar een nieuwe haarkleur meegegeven. Waar Gloria voor twee contrasterende, lichte haarkleuren koos, ging Cara voor een solide cacaobruin, een kleur die nu eens wel in lijn met de actuele haartrends is.

Rattenkopje voor echte waaghalzen

Haartrends 2021. 3x Korte kapsels waar je de show mee steelt. Foto: Charlotte Mesman

Als laatste hebben we een gewaagd rattenkopje voor je. Dit is het allergemakkelijkste wash & go kapsel dat bestaat. Een paar jaar geleden maakte het gemillimeterde kapsel een comeback maar ook dit seizoen zien we het her en der opduiken. Dit is voor echte waaghalzen.

Het rattenkopje is supermooi in combinatie met stijlvolle outfits. Voordeel is ook dat je er altijd heel verzorgd en clean uitziet. Je zult niet geplaagd worden door bad hair days . Zo’n summiere haircut leent zich ook voor (extreme) kleurexperimenten. Superleuk allemaal maar je moet je er natuurlijk – daar komen we wéér – wel goed bij voelen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en stel jezelf voor hoe jij je deze kapsels jou zouden staan en hoe je je ermee zou voelen.

