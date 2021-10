Hoe ziet jouw bed eruit? Netjes opgemaakt en geordend? Of is het een rommeltje met allerlei spulletjes die je graag bij de hand hebt?

Vrouwenpraat. Ben jij een bed hoarder (zoals ik)?

Soms sta ik verbaasd over mezelf. Als ik alleen slaap, vult mijn bed zich in de loop der tijd met allerlei dingen! Mijn tablet, mijn mobieltje, mijn bril, een hemdje, een flesje water… Herken jij dit? Het lijkt wel een soort ‘bed hoarding’!

OMG. Typ de woorden ‘bed hoarding’ NIET in op een zoekmachine want je krijgt echt verschrikkelijke dingen te zien. Voor het geval je het toch doet… zo ziet mijn bed er dus NIET uit.

Maar afgelopen week was ik een paar daagjes alleen en toen viel het me opeens op. De plek waar mijn vriendje gewoonlijk slaapt, vult zich met allerlei dingen die ik graag bij de hand heb. Mijn tablet, soms zelfs mijn PC, mijn mobieltje, mijn bril (want ’s nachts draag ik natuurlijk geen lenzen), mijn (papieren) boeken (zelfs een boeklampje om ’s nachts te kunnen lezen), mijn agenda, een paar sokken… Mijn bed wordt een soort nest waar ik – in plaats van takjes en twijgjes – allerlei handige dingetjes in verzamel.

Ben ik uitzonderlijk of herkennen jullie dit? Is jullie bed ook een soort gezellig damesnest, een heerlijke verzamelbak van dingen die je graag om je heen hebt of ben ik de enige die dit soort dingen doet????!!!

Anoniem voor TRENDYSTYLE