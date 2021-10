Modetrends winter 2021. Deze looks zijn zò Halloween (maar ook perfect voor de Feesten). Photos courtesy of Valentino, Sportmax, Etro, Annakiki, N21

Ben jij er klaar voor om vrienden en omstanders in de engste nacht van het jaar (lees: Halloween) de stuipen op het lijf te jagen maar ze tegelijkertijd te betoveren met een ongelooflijk charmante en verleidelijke mode look? Laat je inspireren door de modetrends voor winter 2021 2022. Ondertussen doe je ook alvast ideeën op voor jouw modelook voor de Feesten. Want al die zwarte avondjurken die weer in de mode zijn, lenen zich net zo goed voor Halloween looks als voor de beeldige partylooks.

Modetrends winter 2021. Deze looks zijn zò Halloween (maar ook perfect voor de Feesten). Photo courtesy of Dior

We zetten de modetrends voor de Feesten 2021 voor je op een rijtje. Met een paar kleine, griezelige aanpassingen zijn ze perfect voor een bloedstollende Halloweenlook.

Modetrends winter 2021. Deze looks zijn zò Halloween (maar ook perfect voor de Feesten). Photo courtesy of Ermanno Scervino

1. Lange – superlange – zwarte avondjurken zijn terug in de mode.

2. Transparante jurken draag je met grote (zwarte) onderbroeken en chique beha’s.

3. Zwartkanten jurkjes zijn hip en stylish.

4. Zwarte jurken combineer je met zwarte pumps, maar net zo goed met pittige, hoge (lies)laarzen of platte slippertjes. Zelfs met zwarte harige sloffen, als je zou willen. Of met chunky boots. Yep, voor de avond. Enfin: alles mag. Hoge puntige laarzen hebben overigens een wel zeer hoog Halloween-gehalte. Haal de heks in jou tevoorschijn!

5. Haal je lingeriejurken maar weer uit de kast! Ook die zijn in de mode.

Modetrends winter 2021. Deze looks zijn zò Halloween (maar ook perfect voor de Feesten). Photo courtesy of Giada

6. Total black is back. Maar total white is deze winter ook van de partij.

7. Capes (met glitter of pailletten) zijn überfeestelijk.

8. Smokey eyes zetten je feest- en Halloweenlook luister bij. Maak je ogen katachtig lang. Trek de oogmake-up door richting je slapen. Ook heel spannend is: rode eyeliner!

9. Durf je het aan, ga dan voor een uitwasbare statement haarkleur: rood, ravenzwart (wel goed het etiket lezen of je de haarkleur er ook écht snel uitwast).

10. Maak je look af met fonkelende lange oorbellen. Ook een brede zwartfluwelen haarband – of een zwart sjaaltje (!) – doet het goed.

Modetrends winter 2021. Deze looks zijn zò Halloween (maar ook perfect voor de Feesten). Photo courtesy of Versace

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor Halloween of de Feesten. Het is tijd om ons eindelijk weer eens écht te kleden. De modetrends voor winter 2021 zijn op onze hand!

TRENDYSTYLE