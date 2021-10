Hannah Bennett’s anti-aging make-up tips voor de oudere huid. Zo ben je op je mooist!

Hannah Bennett’s anti-aging make-up tips voor de oudere huid. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Wat zijn de make-up trends voor winter 2021? vroegen we MAC Senior Global Artist Hannah Bennett. En vooral ook: hoe gaan we er op een verantwoorde anti-aging manier mee om als we niet zo jong meer zijn? Wat kunnen we als vijftigplussers van de nieuwste make-up trends gebruiken?

Make-up trends herfst winter 2021 2022. De comeback van blush. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Het allerbelangrijkste is een verzorgde huid, begint Hannah Bennett. Een goede basis is de eerste stap voor elke make-up look, ongeacht je leeftijd. Dat betekent allereerst: een goede, dagelijkse huidverzorging. Verder is het heel belangrijk om concealers en een foundation te vinden die bij jouw huid past.

Op dit punt komt de make-up trend voor herfst winter 2021 2022 die MAC wel ‘Vitality‘ heeft genoemd, goed van pas. Deze trend waarin alles om de huid draait, valt in twee stromingen uiteen. Aan de ene kant heb je de supermatte, bijna grungy huid die is geïnspireerd door de jaren ’90. Dit is momenteel een soort van Gen Z / TikTok no make-up trend die vooral onder de tieners populair is. Aan de andere kant zien we een meer high fashion skindie superglossy is met maar heel weinig dekking, maar wel met geaccentueerde highlights waarvoor we crèmeachtige texturen gebruiken.

Make-up trends winter 2021 2022. 5x Backstage make-up tips. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennett. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Die laatste stroming van een glanzende, goed gehydrateerde huid is heel geschikt voor als je al wat ouder bent. Maar neem ‘m niet letterlijk over, adviseert Hannah.

Voor een anti-aging effect werk je toe naar een goed gehydrateerde, bijna vochtige huid met een mooie glans. Dat doe je als volgt:

1. Corrigeer je huid eerst waar nodig met een minimum aan concealer. Gebruik kleurnuances die aansluiten bij je eigen huid. Let op: de kleur van je huid onder je ogen is bijvoorbeeld anders dan rond je mond (dus even je concealer daarop afstemmen).

2. Maak je huid op met een vloeibare foundation. Voor het gehydrateerde effect en een mooie ‘vochtige’ gloed kun je je foundation mixen met een product als ‘Shine Mixing Medium‘ (MAC). Dit is kort door de bocht gezegd een potje glans. Je kunt het als zodanig op je huid aanbrengen maar ook met je foundation vermengen.

3. Ben je jong, verfraai je huid dan met highlights. Voor een anti-aging make-up look zou ik, adviseert Hannah, deze stap achterwege laten omdat deze producten fijne lijntjes kunnen accentueren.

4. In plaats daarvan gebruik je een transparante gloss voor je lippen, maar ook op je jukbeenderen of zelfs op je oogleden.

Maar het belangrijkste advies is, besluit Hannah, om met make-up te blijven spelen, ook als je wat ouder bent. Wees niet bang om iets nieuws te proberen. Om anders te zijn. Als je vijftig of ouder bent, kun je best met een groene eyeliner experimenteren. Creëer je eigen make-up look en draag waar jij je goed bij voelt.

Met dank aan Hannah Bennett, MAC Senior Artist. Dank ook aan Gaby Zonnevijle van UPR Agency.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE