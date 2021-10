In de haartrends voor winter 2021 draait het om de haarsnitten en natuurlijke texturen. Maar soms is het heerlijk om je haar anders te stylen. Doe inspiratie op van deze kapsels.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels brengen je vast op nieuwe haar ideeën. Hair: FAME TEAM Art Direction: Hooker & Young. Make-up: Kirsten Baillie. Styling: Bernard Connolly. Photos: Michael Young

De haartrends voor herfst winter 2021 leggen het accent op de haarsnit. Die kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld lang haar dat op één lengte is geknipt. Of juist heel geraffineerd zoals een bobkapsel met spannende bewegingen en laagjesstructuren. Of een stoere pixie cut. Als je haar goed in model is geknipt, is de haarstyling niet meer zo belangrijk.

Maar soms wil je wel eens tegen een ander hoofd aankijken. Of je wilt schitteren op een feestje of tijdens een dineetje. Voor die gelegenheden kun je je kapsel boosten met vlechten, gel, krullen of slag.

Wij dagen je uit met deze prachtige hair looks die de hairstylisten Brandon Messinger, Brooke Evans, Casey Coleman en Jose Domene van het Fame Team voor The Fellowship for British Hairdressing creëerden. De collectie voor 2021 van dit artistieke team heet ‘Equistrian‘ en is geïnspireerd door de paardrijsport (ook al zien wij er ook Halloween invloeden in).

Natuurlijk vragen deze kapsels om een professionele hand (meerdere handen zelfs), maar je kunt er wel leuke, nieuwe haarideeën van opdoen.

Zo kun je een deel van je haar invlechten en je haarlokken aan de voorkant glad stylen met een gel en een fijne kam zodat je een heel geraffineerd contrast krijgt.

Je kunt ook je wafeltang van weleer weer eens tevoorschijn halen en je lange manen er grondig mee bewerken. Even een wolk lak erover en je hebt een look die je in geen tijden hebt gehad.

Een detail dat we vaak in de tijdschriften en op de catwalks zien is: kleine, kunstige gel krulletjes op je voorhoofd. Je kunt ze combineren met een gelkapsel, iets wat op zich heel gemakkelijk te maken is, maar ook met een vlechtkapsel of zelfs met los haar. De krulletjes plak en drapeer je over je voorhoofd met gel.

Een ander idee dat wij uit deze kapselfoto’s halen, is de hoge paardenstaart. Voor een extra feestelijke of gesofistikeerde touch bind je je staart bovenop je hoofd vast en vervolgens draai je er heel strak een lint omheen zodat je dat opstaande effect krijgt. Met een rood of zwart fluwelen lint creëer je een ware party look. De staart zelf kun je vervolgens bewerken met je krultang of steiltang. Je kunt voor een gladde textuur gaan maar ook voor krul of slag.

Let ook even op de haarkleuren. Die zijn helemaal in lijn met de haarkleurtrends voor winter 2021: effen compacte haarkleuren in statement tinten als rood en ravenzwart. Doe ermee wat je wilt!

Zie deze kapsels als een challenge en een eye opener om zelfs eens wat anders met je haar te doen. Al was het maar voor Halloween :-)

