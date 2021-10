Haarkleurtrends 2021. Te koud voor je (kleur)masker? Probeer deze haartruc

Haarmaskers met kleurpigmenten zijn dé haartrend. Schiet je (kleur)masker erbij in omdat je het te koud vindt om het na douchen te laten intrekken? Probeer dan deze truc.

Er is zoveel gaande op haargebied. Je hoeft maar naar de haarkleurtrends voor winter 2021 te kijken. Babylights, natuurlijke compacte haarkleuren met lekkermakende namen als honing, karamel, vanille en chocolade maar ook knallende kleuren als feloranje en framboosrood. Ook de haarkleurtechnieken doen een duit in het zakje. Tegenwoordig kun je na elke shampoobeurt je haar een andere gloedje meegeven.

Toen we een paar jaar geleden met z’n allen voor het eerst aan de pastelachtige haarkleuren proefden, kwamen de haarkleurproducenten al snel met uitwasbare kleurtjes. Tegenwoordig zijn er ook legio haarverzorgende producten die je haar een natuurlijke gloed meegeven. Denk daarbij aan zand-, vanille, goud-, zilver- en cacaokleurige pigmenten.

Haarcrèmes en hydraterende masker met natuurlijke pigmenten zijn dé haartrend voor herfst winter 2021 2022.

Deze tijdelijke kleurpigmenten die in het geheel geen ammoniak of andere schadelijke stofjes bevatten doen het helemaal fantastisch op highlights. Maar ze kunnen ook een corrigerende werking hebben.

Heb je je haar bijvoorbeeld lichter geverfd maar is het in de loop van de tijd verder (té ver) opgelicht, dan kun je de kleur corrigeren met vanillekleurige of goudkleurige pigmenten. Zijn je haarpunten veel lichter dan de rest van je haar, breng het product dan alleen op je haarpunten aan.

Zoals je ziet, zijn er tal van mogelijkheden. Juist met kleurpigmenten kun je je creatief uitleven omdat je gewoon geen blijvende schade kunt aanrichten, niet aan de kwaliteit van je haar maar ook niet vanuit esthetisch oogpunt want je wast die pigmentjes er toch weer uit.

Te koud voor een haarmasker tijdens het douchen? Probeer deze beauty hack

Vind je het teveel gedoe en te onaangenaam om je haar na elke wasbeurt in een crème of masker te zetten om vervolgens rillend van de kou de inwerktijd uit te zitten (je herkent dit vast), dan hebben we een handige tip voor je.

Breng het masker vòòrdat je je haar gaat wassen op je haar aan. Maak daartoe met een plantenspuit de zones die je met het kleurmasker (het kan ook enkel een verzorgend masker zijn) wilt behandelen, vochtig en breng dan het product aan (doe je dit niet dan ben je zo door je haarproduct heen). Wacht totdat het ingewerkt is en spring daarna pas onder de douche om je haar te shampooën.

Het kan zijn dat je het masker wat langer moet laten inwerken omdat je er daarna met shampoo overheen gaat. Dit geldt natuurlijk vooral voor kleurmaskers. Ons advies is: even zelf mee experimenteren. Begin voorzichtig en bouw de inwerktijd op basis van je ervaringen verder uit of af.

Je ziet, zelfs de herfst- en winterkou zijn geen excuus om niet met een mooie haarkleur ten tonele te verschijnen!

