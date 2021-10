Haartrends 2021. Laagjeskapsels, pony’s, matjes. Maar hoe dragen we ons haar nu écht? Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 komen met de meest fantastische haarsnitten en haarkleuren. Laagkapsels zijn terug, statement pony’s zijn een must-have, airy bobs zouden ‘je van het’ zijn en anders wordt het wel een wolf cut met of zonder flinke mat in je nek. Voeg er heftige haarkleuren aan toe en je krijgt een uitzonderlijk bont plaatje. Maar wat komt hiervan in de praktijk terecht?

De hairstylisten mogen roepen wat ze willen, en de modehuizen en tijdschriften mogen de grenzen oprekken tot voorheen ondenkbare creaties, maar het is nog maar de vraag of het grote publiek eraan wil.

Haartrends 2021. Laagjeskapsels, pony’s, matjes. Maar hoe dragen we ons haar nu écht? Op deze foto: Xenia Tchoumitcheva. Foto: Charlotte Mesman

Vandaag nog zagen we in een modeblad de advertentie van Dolce & Gabbana met een model met een knaloranje funky haarcoupe. Dat het Italiaanse modehuis dat voor zijn reclamecampagnes steevast donkerogige Siciliaans uitziende typetjes voor een dergelijke bijna ordinaire look koos, is een teken aan de wand dat er in de haartrends voor herfst winter 2021 2022 grote verschuivingen plaatsvinden.

Haartrends 2021. Laagjeskapsels, pony’s, matjes. Maar hoe dragen we ons haar nu écht? Foto: Charlotte Mesman

Maar wat komt er van dit alles in de praktijk terecht? Als we naar de Fashion Weeks kijken zijn er wel enkelingen die zich aan de vrij heftige nieuwe haartrends wagen (en dat zijn natuurlijk juist de typetjes die wij uitlichten want die vallen op) maar het gros van het modevolk houdt het rustig. Dat geldt ook voor het grote publiek. Kijk maar eens rond op straat. Is het je opgevallen?

De meeste meisjes en vrouwen dragen hun haar tegenwoordig lang en dan wel op de meest klassieke manier: op één lengte geknipt en zonder pony. Dus geen laagjes en geen probeersels met pony’s, lokken of zelfs maar curtain bangs (de meest behoudende pony die er is).

Over grijs haar, uitgroei en haarverven. Foto: Charlotte Mesman

Mijn Italiaanse kapper bevestigde dat ook in het land van de laars de favoriete haartrend van het moment ‘gewoon’ klassiek lang haar is. Deze trend is niet alleen populair onder de jongeren maar ook steeds meer dames op leeftijd dragen hun haar tegenwoordig XL. Wordt het kleuren te bezwaarlijk omdat het haar te fragiel is, dan ziet men liever af van kleuren van de lange lokken zelf. Dit in tegenstelling van ‘vroeger’ toen we, als het maar even moeilijk werd om het haar mooi te houden, er direct de schaar in lieten zetten.

