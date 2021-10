De tassentrends voor winter 2021 2022 laten zich – en dat is uitzonderlijk – heel gemakkelijk samenvatten. De grootste trend is: monochroom.

Modetrends winter 2021. Ken jij de tassentrends voor deze winter? Bij Fendi. Foto: Charlotte Mesman

Ben jij op zoek naar een nieuwe tas om je winterlook op te luisteren maar weet jij (nog) niet wat de tassentrends voor deze winter gaan doen? Dan hebben we een eenvoudig advies voor je: ga voor een tas in één enkele kleur. Multicolor tassen zijn uit de mode. Hetzelfde geldt voor tassen met al te veel details.

De tassentrends voor winter 2021 2022: rechte lijnen, eenvoudige maar chique ontwerpen en tassen in één enkele kleur.

Tassen met eenvoudige dessins

De tassen voor herfst winter 2021 2022 zijn minimalistisch. Ze hebben uitgesproken vormen en structuren. De tijden van patchwork en duizend-en-één details zijn voorbij.

De meest geliefde modellen zijn: shoppers in groot maar ook mini formaat, citytassen, schoudertassen (vaak met schakelkettingen als hengsels) en – een nieuwkomer – messengertassen.

Modetrends winter 2021. Ken jij de tassentrends voor deze winter? Bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

De meest populaire structuren zijn: gewatteerd, doorgestikt, in aaibare teddy stofjes, overdekt met pailletten of kraaltjesnetwerken.

Tassen in kleur

Maar kenmerkend voor de tassentrends voor herfst winter 2021 2022 is vooral dat ze in één enkele kleur zijn uitgevoerd. Dat kunnen klassieke kleuren zijn als zwart, wit of naturel tinten (beige, camel, karamel), een trend die we vorig jaar winter al zagen.

Modetrends winter 2021. Ken jij de tassentrends voor deze winter?Bij Fendi. Foto: Charlotte Mesman

Maar ook felle kleuren zijn hip. Denk hierbij aan helblauw, felgroen, paars, rood en oranje. Deze tassen draag je bij voorkeur bij monochrome outfits, bijvoorbeeld bij een total black look. Helemaal hip ben je als je er dan nog witte (!) schoenen bij haalt.

Modetrends winter 2021. Ken jij de tassentrends voor deze winter? Foto: Charlotte Mesman

Milan Fashion Week. Streetstyle mode. Deze look is übercool! 10x Mode trends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

Een andere trend is: pastels. Denk aan lichtblauw, roze en mintgroen.

Voor de feesten (maar ook voor het leven van iedere dag) is er tenslotte een overvloed aan tassen in fonkelende metallics: goud, zilver, brons maar ook in kleur.

Bekijk de foto’s maar eens en duik dan in je kast. Misschien vind je er nog een vergeten exemplaar dat opeens weer helemaal in de mode is.

