Maison Kitsuné ”Daytime Tails” in samenwerking met Olympia Le-Tan – Photo Alice Hawkins Courtesy of Maison Kitsuné

Als creatieven hun koppen bij elkaar steken om iets nieuws uit te broeden, dan krijg je héél bijzondere en inspirerende resultaten. Zoals de ‘Daytime Tails’ collectie van Maison Kitsuné, ontwerpster Olympia Le-Tan en kunstenaar/illustrator Aurel Schmidt. Het concept is een uitnodiging voor een houseparty. De dresscode: stout! Trendystyle interviewde Olympia Le-Tan over deze nieuwe collectie.

Overigens is het niet de eerste keer dat het Franse Maison Kitsuné, in 2002 opgericht door Gildas Loaëc en Masaya Kuroki, samen met Olympia Le-Tan, geboren in Londen en opgegroeid in Parijs, een collectie ontwerpt. Ze hebben elkaar gevonden, het modehuis met zijn speelse streetwear (bekend van het vosjes-logo) en de ontwerpster die enorme bekendheid verwierf met haar tassen met boekcovers van bekende romans als inspiratie.

Ze hebben niet alleen hun speelse insteek gemeen, maar ook hun internationale cultuur. Maison Kitsuné legt met zijn collecties een link tussen Parijs en Tokio, Olympia Le-Tan is een mix van Britse en Parijse invloeden met een vleugje New York, waar ze tegenwoordig woont.

Voor de Daytime Tails collectie schuift dan ook nog eens de New Yorkse kunstenares Aurel Schmidt aan de ontwerptafel aan. In de afbeeldingen die zij voor deze collectie ontwierp, haalt de iconische vos van Maison Kitsuné kattenkwaad uit met een paar verrassende vriendjes: kakkerlak en rat. Dit levert grappige plaatjes op die in de hele collectie terugkomen, met als boodschap dat zelfs huishoudplagen van feesten houden.

Interview met Olympia Le-Tan over Maison Kitsuné en de Daytime Tails collectie

Trendystyle interviewde Olympia Le-Tan over de nieuwe Daytime Tails collectie die vanaf 16 november 2022 wordt gelanceerd. Leuk om te weten: deze getalenteerde ontwerpster werkte op haar negentiende al voor Chanel. Verder werkte ze bij Balmain en was ze creatief directeur van The Marc Jacobs. In 2009 lanceerde ze haar tassenlijn, die van de boekcovers, die een enorm succes werd. In 2012 showde ze haar eerste eigen modecollectie (klassiek met een humoristische twist) en tegenwoordig werkt ze zelfstandig vanuit New York.

Hoe is de samenwerking tussen jou en Maison Kitsuné tot stand gekomen? Wat maakt de samenwerking tussen ontwerpster Olympia Le-Tan en Maison Kitsuné tot een winnende combinatie?

Olympia Le-Tan: Het komt allemaal voort uit vriendschap. Gildas, Masaya (de oprichters van Maison Kitsuné) en ik zijn al heel lang met elkaar bevriend. We hebben altijd enorm veel bewondering voor elkaar gehad. We hebben dezelfde interesses en smaak. Ik ben misschien nog net even iets stouter en meer girly wat een nieuwe invalshoek toevoegt, en ons hopelijk tot een winnende combinatie maakt.

‘Zelfs huishoudplagen houden van feesten’ is het concept voor de nieuwe collectie die Daytime Tails heet. Het is een heel origineel concept. Kun je iets meer vertellen over het idee achter deze collectie? Hoe zijn jullie hierop gekomen?

Olympia Le-Tan: Het originele thema voor de collectie was ‘couch to club’, het zag het licht op een moment dat we allemaal thuis opgekruld op de bank lagen maar wanhopig graag weer uit wilden, en dus werd het een house party waar je jezelf glamorous maakt in cozy kleren. De plagen werden uitgenodigd toen we Aurel Schmidt vroegen om een print voor deze collectie. Zij voegde de vos toe aan haar laatste pastel serie waarin ze zich vermaakte met ratten, kakkerlakken en andere ongewone vriendjes…

Hoeveel en vooral wat is er van Olympia Le-Tan in Daytime Tails te vinden?

Olympia Le-Tan: Het is allemaal een mix van Olympia en Kitsuné! Roze is altijd mijn signatuur kleur. Dus dat is van mij, denk ik!

Wat is het key item, en jouw persoonlijke favoriet, in deze nieuwe collectie?

Olympia Le-Tan: Ik ben obsessed door Aurels picnic scène, dus ik ben helemaal weg van elk item met die afbeelding. Vooral die met de asbak!

Meer over de collectie Daytime Tails

Eén van de belangrijkste thema’s: een herwerkt Liberty-motief in olijfgroen dat te vinden is op gesmokte hemdjurken en geweven tops; verder werkkledingjassen, klassieke vesten en truien – sommige in vissersbreisels, andere met jacquard-afbeeldingen – in zachte tinten als zeeschuim en poederblauw. Vaak zijn de items nonchalant gelaagd om ensembles te creëren die knusse coolheid overbrengen.

Een andere statement-print bestaat uit collages van vintage zwart-witte foto’s die een eerbetoon zijn aan de Harajuku-jeugdcultuur uit de jaren 70. Op een jas afgezet met imitatiebont is het effect gedurfd en origineel. Accessoires maken een belangrijk onderdeel uit van deze collectie: unisex draagtassen, sneakers, kleine lederwaren en diverse lifestyle-snuisterijen.

Een selectie van zachte wollen sjaals en mutsen kan aan elke look worden toegevoegd, of je nu binnen blijft of eropuit trekt. Verlaat nooit de bank; sta op en dans; ga rechtstreeks van bed naar een sociale gelegenheid. Deze hybride looks van Maison Kitsuné en ontwerper Olympia Le-Tan geven een ongebruikelijke dimensie aan de dagelijkse stijl.

Daytime Tails is vanaf 16 november 2022 te vinden op maisonkitsune.com, in de Maison Kitsuné boetieks en andere boetieks die het merk verkopen.

Met dank aan Maison Kitsuné en Olympia Le-Tan.