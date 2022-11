Deze kapsels voor winter 2022 2023 dagen je uit

Kapsels voor winter 2022 2023. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

We hebben weer eens een heleboel kapsel inspiratie van onze bovenburen voor je. De Britse kappers weten van wanten. Ze brengen de kapsels voor winter 2022 2023 naar een toplevel. De nieuwe haarcollectie ‘Anarchy’ van het F.A.M.E Team met leaders Gary Hooker en Michael Young staat in het teken van punk, en is spectaculair.

Contrasterende haarkleuren. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

‘Deze collectie die is geïnspireerd door de evolutie van punk, is veelzijdig met sterke stijlen en extreme texturen. Anarchy, sterk en extreem, gaat over een attitude die rebelleert tegen de regels van de maatschappij,’ aldus Hooker en Young.

Kapsels voor winter 2022 2023. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

Dat de kapsels een sterke uitstraling hebben, behoeft geen verdere uitleg. Daarvoor hoef je maar naar de foto’s te kijken. Opvallend zijn de extreme contrasten in de haarkleuren: platinablond en gitzwart in één en hetzelfde kapsel.

Extreem shag kapsel. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

Ook de texturen zijn extreem: van supersteil zodat het haar bijna als een helm of badmuts om het hoofd ligt tot intense krullen of en bijzondere volumes.

Kapsels voor winter 2022 2023. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

Kom uit je comfort zone met de kapsels voor winter 2022 2023

Alles mag, alles kan, en doe vooral een beetje gek, zegt deze haarcollectie. Speel met de haartrends voor winter 2022 2023. Kom uit de comfort zone en zoek de grenzen op.

Kies je eindelijk voor shag, laat het dan ook echt een shag zijn. Ga je voor steil, doe het dan superglad. Ga je voor blond, zoek dan de platinakant op. Of ga eens een paar tinten donkerder om een echt statement te maken. Een pony? Vergeet de gordijntjes pony en ga voor volle en lange bangs.

Platinablond en volumineus. Anarchy by F.A.M.E Team. Photo courtesy of @fellowshiphair – Ph. Michael Young

Natuurlijk hoeft het niet zo extreem te zijn zoals op de kapselfoto’s uit deze Anarchy collectie maar een uitdaging vormen ze wel.

Hair by the F.A.M.E. Team: Alex Cook, Darrel Starky, Jessica Hau, Lydia Wolfe

Make-up: Maddie Austin

Styling: Bernard Connolly

Products and in association with: Schwarzkopf Professional

Klik hier voor de kapseltrends voor winter 2022 2023 voor de heren