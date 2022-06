Dit is onze top 10 schoenen trends voor zomer 2022

Top 10 schoenentrends lente zomer 2022

Zitschoenen zijn terug in de mode. Wij weten niet hoe jij erin staat, maar wij hebben er wisselende gevoelens bij. Aan de ene kant vinden we ze fantastisch en zouden we er ons arm aan kopen, maar aan de andere kant: wannéér draag je ze?

Een voorbeeld uit eigen ervaring: al in het begin van het seizoen heb ik me – mede beïnvloed door de influencers die ik bij de Fashion Weeks had gezien – laten verleiden tot de aankoop van een paar fuchsia slingbacks met hak maar tot nu toe hebben ze alleen maar in de kast gestaan.

Dag na dag schiet ik toch weer in mijn chunky boots. Ze lopen lekker en ontdramatiseren elke look. Dat neemt niet weg dat ik superblij ben met mijn slingbacks en dat ik popel om ze aan te trekken. Nu maar hopen dat zich snel een gelegenheid voordoet.

Zet mijn fuchsia slingbacks met strass steentjes en mijn zwartleren chunky veterboots voor zomer 2022 naast elkaar en je hebt direct een idee van hoe het er in de schoenentrends voor zomer 2022 voorstaat. Je zou kunnen zeggen dat er geen touw aan vast te knopen is.

Top 10 schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Juist omdat we in de schoenentrends voor zomer 2022 geen rode lijnen kunnen vinden, hebben we bedacht om een top 10 voor je op te stellen. Loop het rijtje maar eens langs en maak je keuze.

Platform schoenen met hakken: dé obsessie van influencers en fashion addicts, maar ook een geliefde schoen bij bruiden. Een topcombinatie: bij lage temperaturen draag je je platform schoenen met hoge hak met panty’s in dezelfde kleur.

Hooggehakte pumps in neon kleuren.

Slingbacks, wederom in felle kleuren of juist in naturel tinten (je draagt ze net zo goed onder een geklede look als onder een spijkerbroek).

Hooggehakte sandaaltjes in alle mogelijke kleuren, vaak ook met details in doorzichtige materialen.

Top 10 schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Mocassins: chunky of superplat en flexibel.

Top 10 schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Tods

Chunky sandalen (maar dan ook superchunky!).

Espadrilles, al dan niet met sleehak of platformzool.

Stoere enkellaarsjes met veters.

Cowboy laarzen met schuine hak.

Gladiatorsandalen en schoenen met bandjes rond de enkels.

Het zal je opvallen dat in dit rijtje sneakers niet voorkomen. Maar natuurlijk kun je daar nog altijd goed voor de dag komen.