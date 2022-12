10 Anti-aging tips om je huid mooi, zacht en jong te houden

Huidverzorging is een samenstel van handelingen, een levensstijl bijna, en strekt zich veel verder uit het af en toe in de praktijk brengen van een paar anti-aging tips en het smeren van een crème. Alles wat we doen, eten, denken (stress) reflecteert zich in onze huid, tot zelfs aan smog en de weeromstandigheden toe. Zon is een grote boosdoener, maar ook roken, suiker. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als je je huid lang mooi en jong wilt houden, dan is het goed dat je je bewust bent van de vijanden van je huid. Zodat je, dag na dag, je bewust je huid kunt beschermen en verzorgen. Het klinkt vermoeiend maar als de ‘regels’ eenmaal ingezonken zijn, wordt het een automatisme waar je huid je dankbaar voor zal zijn. Loop met ons nog maar eens door de anti-aging tips die de experts, de dermatologen, de skin doctors, zwart op wit hebben gezet. Maak er een levensstijl van!

10 Anti-aging tips om je huid mooi, zacht en jong te houden

Bescherm je huid tegen de zon

Het klinkt afgezaagd, het is het ook, maar bescherming tegen de zon is en blijft regel nummer 1. Ook in de winter is het belangrijk om je huid goed tegen de zon te beschermen. Verbranden is uit den boze. Je huid is als een olifant. Maar ook elke dag een beetje straling vangen, doet je huid geen goed. Dus: standaard een SP-filter voordat je de deur uitgaat! Maak deze regel je zo eigen dat je je ‘ongemakkelijk’ voelt als je geen SP-filter op hebt.

Rook niet

Roken is funest voor je gezondheid, niet alleen voor je huid. Maar mocht je nog een reden extra willen hebben om nu toch echt te stoppen, bedenk dan dat roken, samen met de zon, de ergste vijand van je huid is.

Vermijd te heet baden of douchen

Als je je huid in balans wilt houden, vermijd dan te heet baden of douchen omdat dit de natuurlijke beschermingsbarrière van je huid aantast. Bovendien werkt het couperose in de hand.

Pas op met ontharen

Elke ontharingsmethode heeft zo zijn voor- en nadelen maar uiteindelijk gebeurt er toch altijd wel iets met je huid. Scheren kan de huid beschadigen. Gebruik daarom altijd een scherp mesje en ontharingsschuim. En wat te denken van de impact van de wax strip? Ontharingscrème kan de huid irriteren, en gaat niet goed samen met anti-aging crèmes. Kies je methode bewust en stem ‘m op jouw huidtype af. Maar wees vooral mild voor je huid.

Gebruik altijd een hydraterende crème

Verzorg niet alleen je gezicht, maar ook je hals, je nek, lichaam, je handen, je voeten. De verschillende lichaamszones vragen om verschillende crèmes. Smeer je lichaam tenminste één keer per dag in met een hydraterende crème.

Pas op met agressieve scrubs

Een scrub mag dan dode huidcellen verwijderen en je huid een instant boost geven, een te agressief product kan je huid schaden. Wees daarom op je hoede met mechanische scrubs (met die klassieke korreltjes). Een goed alternatief zijn de zogenaamde exfolianten, chemische scrubs, als AHA (voor de rijpe huid en bij zonschade) en BHA (voor vette huid, bij acne).

Onderschat het belang van een gezond voedingspatroon niet

Geef aan tafel de voorkeur aan eerlijke, onbewerkte voedingsmiddelen. En verwen je huid met zalm, noten, bosvruchten, avocado. Allemaal heerlijke dingen die een weldaad zijn voor je huid. Vooral antioxidanten en omega-3-vetten zijn anti-aging.

Ban suiker, zoetigheden, ijs, taart

Zoetwaar met suiker is niet alleen goed voor de slanke lijn en je gezondheid in het algemeen, maar is ook nog eens funest voor je huid. Suiker bevordert een proces dat glycatie, versuikering, heet. Dit proces vertraagt de collageenproduct, verslapt de huid en veroorzaakt rimpels. Hoe meer suikers je binnenkrijgt, hoe meer glycatie. Dus schrappen die suikers! Of in ieder geval beperken.

Niet stressen

Niet stressen is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar weet wel dat stressen, behalve op je gezondheid, ook een negatieve impact op je huid heeft. Misschien helpt dat om een beetje meer te relativeren.

Vergeet je lippen niet

Ook je lippen hebben aandacht nodig, zowel in de zomer als in de winter. Verzorg ze goed. Trek niet aan velletjes, bijt niet op je lippen en gebruik een voedende en hydraterende lip conditioner.

Klik hier voor huidtips voor de heren