Dit zijn de trends in de feestmode 2023. Photo courtesy of N21

De Feesten staan voor de deur. Hangt jouw feestjurk al klaar? Of ga je voor een broek met gilet? De avond- en feestmode laat een heel uiteenlopend beeld zien met één grote rode lijn: het gaat allemaal om het omarmen van unieke en opvallende creaties. We zetten de trends voor feestmode 2023 voor je op een rijtje.

Unieke ontwerpen

Dit zijn de trends in de feestmode 2023. Photo courtesy of Max Mara

Eerst nog even iets voor die unieke en opvallende ontwerpen. Think out of the box, is het motto. Denk aan asymmetrische lijnen, avant-gardistische cut-outs en gedurfde silhouetten.

Pailletten en glitter

Een andere rode lijn is: pailletten en fonkelende details. Bling bling is dé modetrend voor de Feesten 2023. Of je nu voor een klassieke jurk, een LBD in rock stijl of broek met top gaat, glitter is een must. Geen glitter aan je lijf? Ga dan voor een accessoire met glitter of pailletten.

Dit zijn de trends in de feestmode 2023

Dit zijn de trends in de feestmode 2023. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Behalve unieke ontwerpen en glitter, zijn er natuurlijk ook nog een heleboel andere modetrends voor de Feesten 2023. Dit gaan we dragen:

Véél zwart

Goud

Zilver

Metallics

Pailletten

Vloerlange jurken maar ook korte cocktailjurken

Halterjurken

Doorzichtige materialen

Lange (doorzichtige) broeken met pailletten

Rood

Brede ceintuurs

Zilverkleurige accessoires

Hoge hakken maar ook stoere boots

Strapless (!) jurken en tops

Sokken in pumps

Blouses met strikken en sjaaltjes in hetzelfde materialen

Bloemen om je nek

En vooral – we zeiden het al – unieke ontwerpen en silhouetten.

Dit zijn de trends in de feestmode 2023. Photo courtesy of Dior

We kozen een paar catwalkfoto’s voor je uit. Bekijk ze maar eens en laat je inspireren voor jouw feestlook(s).

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS