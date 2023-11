Boost je winter look met schoenen volgens de nieuwste mode. Dit zijn de hotste schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023.

Schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken keken wij óók naar de grond want schoenen blijven een ding. De schoenentrends in de streetstyle voor winter 2023 zijn inspirerend. Je kunt er leuke ideeën opsteken voor jouw eigen modelook. Wij zetten de hotste trends die wij spotten voor je op een rijtje.

Laarzen

Laarzen blijven een topper. Of het nu om ankle boots of hoge laarzen gaat, laarzen helpen je de winter door. Tijdens de modeweken we een grote terugkeer van hoge laarzen met puntige neus en hoge hakken, supervrouwelijk dus. In het zwart, maar ook in het wit, en met creatieve hakken. Daarnaast zijn stoere motorboots nog steeds cool. Ook met enkellaarzen à la Dr. Martens ben je altijd up-to-date. Cowboy boots zijn wel een beetje op hun retour.

Sneakers

Schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023. Model Lina Zhang met Samba OG van Adidas. Foto Charlotte Mesman

Met sneakers zit je ook nog altijd. Eén van de meest populairs sneakers voor winter 2023 2024 is de klassieke Samba van Adidas. Deze vintage schoen (1950) is het momenteel weer helemaal aan het maken.

Hooggehakte sandalen en pumps

Het aantal hooggehakte sandalen en pumps met hoge hak was ontelbaar. Jarenlang gingen we hakken uit de weg maar dat wordt deze winter wel anders. Hoge hakken zijn in, en hoe! Ook plateauzolen met hakken werden gesignaleerd!

Slingbacks met kitten heels

Slingbacks en muiltjes met sokken. Foto Charlotte Mesman

Een andere populaire en supervrouwelijke schoen is de slingback (of het muiltje) met hitten heels. Het leuke is dat je deze schoenen ook met sokken mag dragen. Dit maakt ze (meer) geschikt voor winterse dagen. Voor de Feesten ga je voor een metallic versie. Zilver is hot.

Ballerina’s en Mary Janes

Schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023. Ballerina’s met sokken (en slijtgaten!). Foto Charlotte Mesman

Andere klassiekers zijn ballerinaschoenen en Mary Janes. Ook deze trend laat zien dat we echt weer naar iets vrouwelijk schoeisel gaan. En ook hier geldt weer dat je ze met sokken mag dragen.

Loafers en moccasins

Schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023. Loafers met witte sokken. Foto Charlotte Mesman

Een trend die we van de afgelopen jaren meenemen en die haaks staat op alle vrouwelijke schoenen die we je al signaleerden, zijn loafers. Voor een look à la mode draag je ze met – houd je vast – witte sokken. Yep, in Michael Jackson stijl.

Tabi schoenen

Echte fashionista’s die een neus hebben voor geraffineerde items – zo geraffineerd dat ze vaak niet begrepen worden – kiezen deze winter voor de Tabi schoen met kenmerkende camel toe.

Gekleurde schoenen op z’n retour

Een trend die we minder gaan zien, is schoenen in felle, ongewone kleuren, zoals geel, oranje, groen, kobaltblauw (rood mag nog wel). Zwart en wit hebben de overhand, soms zelfs in combinatie. Dit hebben we weer te wijten aan de quiet luxury trend die dit seizoen een dikke vinger in de modepap heeft.

Dit is een greep uit de meest in het oog springende schoenentrends in de streetstyle mode voor winter 2023 2024. Er zijn er nog véél meer! Laat je fantasie gaan.

