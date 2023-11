Deze mixie cut voor winter 2023 is perfect voor cool girls! Model Lottie Morris. Foto ADVERSUS

Heb je zin om eens iets héél gewaagds met je haar te doen? Dan hebben wij een suggestie voor je, maar er is wel lef voor nodig: een mixie cut. Dat is een pixie cut met mullet (haarmatje). Kan het cooler? Deze mixie cut voor winter 2023 is perfect voor alle fashion forward peopletjes.

Mixie cut voor winter 2023

Deze mixie cut voor winter 2023 is perfect voor cool girls! Model Lottie Morris. Foto Charlotte Mesman

De mixie cut op onze foto’s spotten wij bij de modeshow van Marni in Parijs. Het is één van de meest populaire interpretaties van deze haarstijl. Fashion model Lottie Morris komt er enorm goed mee weg. En wat zij kan, kan jij ook!

Voor een mixie cut als die van Lottie vraag je je kapper om volop volume en beweging bovenop je hoofd, een korte botte pony, langere en gelaagde zijkanten én – kenmerkend voor de mixie – lang haar in je nek. Dat lange haar in je nek is dus – wat we noemen – het haarmatje.

Wash-and-go

Deze mixie cut voor winter 2023 is perfect voor cool girls! Model Lottie Morris. Foto ADVERSUS

Op zich is dit kapsel zo ongeveer een wash-and-go. Er zit zo’n uitgesproken snit in dat je haar vanzelf al goed valt. Maar je kunt het ook op verschillende manieren stylen, iets wat je misschien van zo’n kort kapsel niet verwacht. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met gel en je haar glad om je hoofd kammen. Je kunt ook sommige delen glad stylen en andere zones springerig laten. Heb je van jezelf krullend haar, dan kun je die beweeglijkheid accentueren.

Weinig onderhoud

Anders dan je misschien denkt, heb je aan deze haarstijl maar weinig onderhoud. Je kunt er – we zeiden het al – bij wijze van spreken zo mee uit bed springen. Ook als je haar langer wordt, hoef je niet direct naar de kapper. Dit is een haarstijl die ook in uitgegroeide versie supercool is. Van mixie cut gaat deze haarsnit geleidelijk over in een shag, nog zo’n cool kapsel!

Wat doet zo’n kapsel voor je?

Deze mixie cut voor winter 2023 is perfect voor cool girls! Model Lottie Morris. Foto Charlotte Mesman

Enorm veel. Om te zeggen dat het life changing is, is misschien een beetje teveel van het goede maar met zo’n kapsel creëer je, zeker als je van lang haar komt, een totaal nieuwe look met een enorm coole en fashionable uitstraling die ook zijn weerslag op je garderobe heeft. Trek dat klassieke broekpak er maar eens bij aan. Je mixie cut heeft zo’n grote impact dat ook dat op slag supercool en trendy wordt.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS