De mode voor de Feesten 2023 laat een opmerkelijke trend zien. De mood is ultravrouwelijk en sensueel. Met een chique broekpak of een oversize blazer met ceintuur sla je op elke party nog steeds een goed figuur maar de zwoele avondjurk is terug. En hoe! Zelfs in de streetstyle mode bij de Fashion Weeks kwamen we ze overal tegen. We gaan ons eindelijk weer eens echt voor de Feesten uitdossen. Kom je al in de stemming?

De avondjurken voor de Feesten 2023

Rood en zwart

De avondjurken voor de Feesten 2023? Bodycon, sensueel, stout. Foto Charlotte Mesman (Victoria Beckham)

Le Rouge e le Noir. Rood en zwart. Het zijn van oudsher dé kleuren voor de decembermaand, feestmaand, en dat is dit jaar ook zo. De total black looks zijn überchic, stijlvol en tijdloos. Wil je de diva in jouw tevoorschijn halen, ga dan voor één van de vele rode avondjurken die er in de modecollecties te vinden zijn.

Metallics

Een andere trend in de avondjurken voor de Feesten 2023 waar we niet omheen kunnen, is: metallics. Zilver is een absolute topper maar ook goud doet een flinke duit in het zakje. Ook hier is het weer de trend om voor een monochrome look te gaan. Een zilverkleurige jurk maak je af met zilverkleurige mode accessoires, enzovoorts. Dit in tegenstelling tot een paar jaar geleden toen het juist mode was om zilver en goud te mixen. Dit jaar, dames, sporen de trends je aan om een duidelijke keuze te maken.

Lange avondjurken

Nog een opvallend trend is: lang is hét. We gaan weer volop floor sweeping lange avondjurken dragen. In tijden hebben we ons niet zo vrouwelijk gevoeld. Overigens heeft deze trend zo zijn voordelen. De keuze van kousen en schoenen wordt hierdoor (iets) gemakkelijker.

Bodycon is terug

De avondjurken voor de Feesten 2023? Bodycon, sensueel, stout. Foto Charlotte Mesman (bij Mugler)

Nog opvallender zijn de vormen, lijnen en details van de avondjurken. Zo gaan we weer strakke jurken zien die de vormen van het lichaam onderstrepen, iets waar we met al die oversized mode van de afgelopen seizoenen niet meer aan gewend zijn (het wordt weer buiken in houden). Ook gaan we weer tailles zien. Die worden steeds vaker geaccentueerd, al dan niet met een ceintuur. Verder zijn ook strapless jurken dit seizoen populair, vaak in combinatie met een bandje met bloem rond de hals. Helemaal bodycon(scious) zijn de cut out modellen die soms wel heel gewaagd! Om het nog maar niet over de dijhoge splitten te hebben. Ben jij al klaar voor al deze stoute modellen?

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

