Schoenentrend voor winter 2023. Pumps met (mega)strikken

Als het op schoenen aankomt, dan gaan we deze winter vooral ook shockeren. Een opvallende schoenentrend voor winter 2023 is: sandaaltjes en pumps met strikken.

Contrasten in de schoenentrends

Vrouwelijk, mannelijk. Net als yin en yang zijn deze tegenstellingen in de mode onlosmakelijk verbonden. Modeontwerpers en fashionista’s kennen de kracht van contrasten en maken er graag gebruik van. Ook in de schoenentrends voor winter 2023 komen we ze tegen. Aan de ene kant zien we mannelijke stappers als motor boots, cowboy boots, moccasins en loafers, aan de andere kant übervrouwelijke pumps en sandaaltjes. Zo zijn hoge hakken weer helemaal terug in het beeld.

Vernieuwen en shockeren

Kenmerkend voor de mode is ook de wil om te vernieuwen, soms zelfs om te shockeren. Neem als uitgangspunt een übervrouwelijke hooggehakte pump en completeer die met een enorme strik op die neus. Maak die strik dan zo groot dat-ie aan beide zijden over schoen heen valt zodat je er zo ongeveer de vloer mee aanveegt. Zo hier de ultravrouwelijke, vernieuwende en ietwat shockerende pump, ook met open teen (!), in de wintercollectie van Loewe.

Ook in de streetstyle bij de modeshow Loewe tijdens de Paris Fashion Week zagen we deze schoenen meerdere malen terugkomen. We moeten toegeven: het staat wel heel erg grappig, van die grote strikken aan je voeten. De cognackleurige fluwelen versie is onze favoriet maar ook de zwartgestrikte schoenen onder het zwart satijnen pak mogen er zijn.

Schoenentrend voor winter 2023

Zoals we te verwachten was, hebben ook andere modemerken deze trend al min of meer opgepakt en in meerdere mode collecties duiken er al dupes van deze gestrikte schoenen op. In allerlei uitvoeringen, ook in metallic zilver (een andere hotte schoenentrend). Mocht je ze tegenkomen, dan weet je waar ze vandaan komen. Enne… wie de schoen past, trekt hem aan. Misschien is het iets voor een spannende party, het kerstdiner, of gewoon zomaar voor een doordeweekse dag, misschien met een paar panty’s of sokken, om een beetje te shockeren of provoceren. Want dat hoort er in de mode toch echt wel bij.

