Steeds vaker komen we salicylzuur in cosmetica tegen. Maar wat doet dit ingrediënt eigenlijk? En hoe gebruik je het?

Waarom je salicylzuur in je beauty routine wilt hebben

Misschien ben je al bekend met salicylzuur. Dit zuur is ontstekingremmend en komt in de vorm van acetylsalicylzuur voor in onder meer pijnstillers als aspirine. Maar steeds vaker vind je dit ingrediënt ook in beauty producten. Het is vooral geschikt voor de jonge of vette huid.

Hoe werkt salicylzuur?

Salicylzuur, een bèta-hydroxyzuur (BHA), dringt de huid binnen en breekt dode huidcellen af. Door deze exfoliërende werking wordt je huid glad en egaal. Tegelijkertijd heeft het zuur een zuiverende functie waardoor je minder snel mee-eters en puistjes krijgt.

Het voordeel van salicylzuur is, anders dan alfa-hydroxyzuren (AHA) die vooral op het huidoppervlak inwerken, dat het een uniek vermogen heeft om diep in de huidlagen en poriën door te dringen. Het lost als het ware talg op waardoor poriën ontstoppen en de hoeveelheid talg vermindert. Nu begrijp je ook waarom salicylzuur vooral geschikt is voor de vette huid, in geval van acne, en bijvoorbeeld ook bij vergrote poriën.

Bovendien is salicylzuur antibacterieel en ontstekingsremmend, waardoor het de roodheid en zwelling van bestaande puistjes helpt kalmeren en nieuwe puistjes voorkomt.

In welke vorm en hoe gebruik je het?

Salicylzuur is te vinden in verschillende huidverzorgingsproducten, zoals cleansers, toners, serums en peelings. Het gebruik van salicylzuur hangt af van de vorm waarin het zich bevindt.

Cleansers en toners met salicylzuur zijn over het algemeen mild genoeg om dagelijks te gebruiken. Je kunt je echter afvragen of ze effectief zijn want wil de stof werkzaam zijn dan moet de concentratie, volgens de experts, tenminste 0,5% zijn (en niet hoger dan 2%).

Serums en peelings die gewoonlijk een hogere concentratie bevatten dan cleansers en toners kun je beter geleidelijk aan in je beauty routine opnemen omdat je huid eraan zal moeten wennen. Je kunt beginnen met één keer per week en het gebruik dan opvoeren. Hoe snel je dat doet, hangt af van de reactie van je huid. Wordt die droog of ontstaat er irritatie – iets wat bij een gevoelige huid het geval kan zijn – minder of stop dan het gebruik ervan.

Verder is het aan te raden om serums en peelings ’s avonds te gebruiken en je huid overdag te beschermen met een anti-zonnebrandcrème, want door de exfoliërende werking wordt je huid gevoeliger voor zonlicht. Wil je met dit ingrediënt experimenteren, dan is de winter er een ideaal seizoen voor.

Salicylzuur en retinol?

Volgens de experts kun je salicylzuur en retinol samen gebruiken, mits je je huid goed hydrateert en je direct stopt in geval van irritatie, roodheid, schilferige huid of een branderig gevoel. Er wordt wel aangeraden om de beide ingrediënten niet tegelijkertijd maar met een tussenpauze van 10 tot 15 minuten aan te brengen, of bijvoorbeeld salicylzuur in de morgen en retinol ’s nachts te gebruiken. Ook hier geldt weer dat het uitkijken blijft met blootstelling aan zonlicht.

Salicylzuur en vitamine C?

Ook salicylzuur en vitamine C (een optimaal anti-aging ingrediënt voor een stralende huid) kun je tegelijkertijd gebruiken. Deze twee zouden elkaar zelfs versterken maar ook hier is het beter om de één ’s morgens en de ander ’s avonds te gebruiken om irritatie te voorkomen. Beide ingrediënten kunnen bovendien de PH balans van je huid verstoren. Let daarom ook hier weer goed op de reactie van je huid op het gebruik van de cosmetische producten die je gebruikt. En gebruik altijd een zonnebrandcrème want dat is nog altijd het anti-aging product nummer één!

