Dit kan arganolie voor jouw haar betekenen

Haartrends 2022. Glossy hair. Arganolie. Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaar en dag staat de gezondheid van ons haar in de haartrends voorop. Maar de haartrends voor 2022 gaan nòg een stap verder: dit jaar moet ons haar ook nog eens glanzen dat het een lust is. Je hebt vast al van glass of glossy hair gehoord.

Tegenwoordig zijn er tal van salonbehandelingen en haarproducten die je haar een mooie glans of gloss kunnen meegeven. Maar hoe beter de natuurlijke basis van je haar, hoe mooier de resultaten.

Arganolie kan helpen om de gezondheid van je haar te verbeteren. Deze olie wordt gewonnen uit de olierijke zaden van de (helaas bedreigde boomsoort) Argania Spinosa, de arganboom. Als je weet dat arganolie onder meer omega-3 vetzuren, vitamine E en anti-oxidanten bevat, zal het je niet verwonderen dat je haar hier baat bij heeft.

Je kunt de olie op verschillende manieren gebruiken:

Droog of dun haar dat snel vet wordt? Gebruik de arganolie als een leave-in conditioner. Was je haar en maak het handdoekdroog. Doe een paar druppels op je handpalm en verdeel de olie over de haarlengte maar vermijd de haarwortels. Föhn je haar met een koude of lauwwarme luchtstroom om overtollig water te verdampen. Style het verder zoals altijd.

Gespleten haarpunten of dof haar? Was je haar zoals altijd (shampoo en conditioner), dep het droog met een handdoek of beter nog een oud T-shirt, föhn het meeste vocht eruit en verdeel dan een paar druppeltjes arganolie over de haarlengten en haarpunten. Föhn je haar nu helemaal droog met een warme (maar niet hete) föhn en een borstel zodat de olie zich goed over je haar verspreidt en op je haar inwerkt.

Krullend haar met pluis? Vermeng een paar druppels arganolie met je haarstylingsproduct (crème of mousse) en verdeel het over nog vochtig haar. Droog je haar met een föhn met diffuserkop. Je kunt arganolie op de dagen dat je het niet wast ook op droog haar aanbrengen door het simpelweg in je krullen te kneden.

Je haar boosten? Geef je haar een haarmasker van arganolie. Breng de olie op droog maar schoon haar (dus zonder andere haarproducten) aan en masseer het in de hoofdhuid en in je haar. Dek je haar af met een douchemuts en slaap in je masker van arganolie. De volgende morgen was je de olie uit met een delicate shampoo.

Je haar sneller laten groeien? Arganolie zal je haar niet sneller laten groeien maar een gezonde hoofdhuid is altijd nog de beste voedingsbodem voor gezond haar dat optimaal groeit. In dat opzicht kan arganolie dus wel iets voor je haargroei doen (zie het haarmasker van hierboven).

