Zijn dramatische haarkleur make-overs een haartrend voor 2022?

Haarkleurtrends 2022. Scandi blonde. Foto Charlotte Mesman

Foto’s doen de ronde op internet van een hoogblonde Gigi Hadid in een total black outfit op de luchthaven JFK in New York. De beelden van de Burberry fashionshow in Londen van 10 maart bevestigen dat het topmodel en super influencer momenteel een héél lichte haarkleur heeft.

Sommigen spreken over platinablond, anderen noemen de nieuwe haarkleur van Gigi ‘Scandi blonde’, een uiterst lichte blondkleur uit het Hoge Noorden die echter ietwat warmer en natuurlijker is dan platinablond omdat de askleurige ondertoon ontbreekt waardoor Scandi blonde wat meer creamy en buttery oogt.

De paparazzi snapshots die de ronde doen, mogen dan geen goed beeld geven van Gigi’s blondkleur maar één ding is zeker: wat de ondertoon ook is, deze nieuwe haarkleur van Gigi is licht, bijna wit. Het is de lichtste haarkleur waarmee we het topmodel ooit hebben gezien.

Haarkleurtrends. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

Rode haarkleuren voor 2022. Gigi Hadid. Photo courtesy of Versace

De afgelopen jaren heeft Gigi het qua haarkleuren letterlijk behoorlijk bont gemaakt. Vorig jaar verscheen ze op de catwalk van Versace met vlammend rood haar (en inmiddels gaat de hele wereld voor rood). Najaar 2021 was ze haar koperrode Versace kleur overgestapt op diepkersenrood. Daarna keerde ze terug naar haar signatuur blonde haarkleur die wel ‘dirty blonde’ wordt genoemd: een blonde haarkleur met highlights die vrij natuurlijk oogt.

Gigi Hadid aan het begin van haar carrière tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Maar blijkbaar heeft Gigi de smaak van het shockeren met haarkleuren te pakken, want op de catwalk van Burberry verscheen zich in de inmiddels genoemde bijna witte haarkleur die ze ook nog eens combineerde met gebleekte wenkbrauwen.

Rood is een power haarkleur voor 2022. Model Kendall Jenner. Photo courtesy of Prada

Ook collega-model en influencer Kendall Jenner maakte onlangs een drastische haarkleur switch. Zij ging van haar signatuur chocoladebruine kleur naar koperrood. Je zou bijna kunnen zeggen dat niet alleen statement haarkleuren de haartrend voor 2022 zijn maar vooral ook het continu switchen tussen uitgesproken tinten.

Niet goed voor je haar. Zeker niet. Bovendien is deze nieuwe haartrend tijdrovend en high maintenance (lees: duur!) want het zal niet lang duren voordat uitgroei zich aandient. Wellicht is dat het moment om wéér op een andere haarkleur over te stappen. We zullen het zien.

Wat wij hieruit kunnen halen? Dat het leuk is om met statement haarkleuren te spelen en dat we niet bang hoeven te zijn om af en toe een beetje gek te doen!

TRENDYSTYLE