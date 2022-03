Aan deze spijkerbroeken ga je veel plezier beleven

Ben jij van de spijkerbroeken? Kun je er niet genoeg van in je kast hebben? Dan moet je deze modellen voor 2022 kennen.

Zweer jij bij jeans? Puilt jouw kast uit van de spijkerbroeken? Dan ben je vast benieuwd naar de allernieuwste denim trends voor 2022. Eén trend moet je kennen en dat is: kies bewust! Ga liever voor één of twee droomexemplaren dan voor meerdere, onbeduidende gevalletjes.

Met andere woorden: koop alleen spijkerbroeken die het investeren waard zijn, die een toegevoegde waarde hebben, die bijzonder, misschien wel uniek, zijn.

De belangrijkste inspiratiebronnen voor de mode zijn nog altijd de catwalks en de streetstyle tijdens de modeweken. Deze vier spijkerbroeken – elk met een ander model – spraken ons aan.

#1 Bell bottom jeans (spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen)

Aan deze spijkerbroeken ga je in 2022 veel plezier beleven. Foto: Charlotte Mesman

Laten we direct met het meest aparte model beginnen: bell bottom jeans. De foto spreekt voor zich. Karakteristiek voor deze jaren ’70 spijkerbroek is dat de pijpen pas vanaf de knie wijder worden. Met deze spijkerbroek maak je een statement. Dit broekje heeft qua top echt niet veel nodig. Hoe eenvoudiger, hoe beter.

#2 Baggy jeans

Aan deze spijkerbroeken ga je in 2022 veel plezier beleven. Photo courtesy of Valentino Rendez Vous

Volgens Gen-Z mogen skinny jeans dan terugkomen, op de catwalks (hierboven Valentino – sic!) is er nog niet veel van te zien. Baggy is in (en cool)! N.B. Ga voor baggy pants met superlange pijpen.

#3 Tailored jeans

Aan deze spijkerbroeken ga je in 2022 veel plezier beleven. Photo courtesy of Saint Laurent

Een klasse apart vormen de spijkerbroeken van Saint Laurent voor lente zomer 2022. Ze combineren verschillende trends: hoge taille, uitlopende pijpen en een naad/scherpe vouw over de hele lengte van het been.

#4 Casual jeans

Aan deze spijkerbroeken ga je in 2022 veel plezier beleven. Photo courtesy of Celine

Doe je rechte spijkerbroeken met hoge taille vooral niet weg, maar draag ze à la Celine: met een riem (terug van weggeweest), witte gympen, een trench coat en een hoed!

