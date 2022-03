Update je broekpak (van vorig jaar) met deze moderne tops

Vorig jaar zagen we een explosie van oversized broekpakken. Deze trend zet door. Je kunt je pak(ken) weer volop dragen. Wel even je top aanpassen aan de nieuwste mode.

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Oversized broekpakken zijn ook dit jaar weer een grote modetrend. Gelukkig maar want ze laten zich gemakkelijk dragen. Wel gaat er het komende seizoen een sausje met een vernieuwend smaakje overheen in de vorm van andere topjes, en ook andere schoenen.

Droegen we vorig jaar zomer ons broekpak nog vaak met een hemdje in dezelfde kleur als het pak zelf – denk aan de monochrome outfits van Max Mara van zomer 2021 -, dit jaar pakken we het anders aan.

Op de huid

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Eén van de grootste trends als het op de broekpakken van zomer 2022 aankomt, is: de blazer op de huid dragen. Zonder iets eronder of in ieder geval zonder dat je iets ziet. Het jasje draag je (vanzelfsprekend) dichtgeknoopt.

Beha in zicht

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Een trend die vorig jaar al kwam opzetten, is om je jasje met enkel een beha te combineren. Vorig jaar zagen we al gehaakte topjes die aan beha’s deden denken, dit jaar gaan we helemaal los met ‘echte’ beha’s, in de zin van lingerie. Wel supermooie gevalletjes natuurlijk. Teveel van het goede? Ga dan voor een bandeautop, dat is ook een trend.

Een mooie top

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Maar het mag ook wat minder sexy. Met een mooie, mouwloze top met fantasie ben je enorm stijlvol. Stem de fantasie af op je tas. En show een klein streepje huid, want dat is toch wel echt een trend.

Korsetten & co.

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Je zult ongetwijfeld weten dat korsetten dit seizoen een enorme comeback maken. Je raadt het al wat we gaan zeggen. Update je broekpak eens met een korset of een top die in die richting gaat.

Witte blouse

Modetrends 2022. Update je broekpak met deze moderne tops

Wat we dit seizoen nu eens nìet gaan doen, is een broekpak met daaronder een blouse. Of toch wel… maar dan net weer even anders. Ga voor een witte gesteven blouse, knoop het kraagje en de bovenste knoopjes dicht, haal er een bandeautop of beha bij en laat de panden fladderen. Zo creëer je een allercoolste fashionista look. Gekleed maar toch weer met een beetje huid.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Let ook even op de schoenen. Voor een up-to-date look verruil je je sneakers voor platform schoenen, pumps of hooggehakte sandaaltjes.

TRENDYSTYLE