Zo stel je een up-to-date modelook in Y2K stijl samen

Modetrends 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Ben jij een fan van Y2K mode? Dan kom je met de nieuwe zomercollectie van Dsquared2 volledig aan je trekken. De mode voor het komende jaar blijft inspiratie putten uit de jaren ’90 en ’00. Letterlijk alles van toen wordt weer uit de kast getrokken.

Als je een millenial (of ouder) bent, dan zal het je allemaal bekend voorkomen. Maar natuurlijk staan we er vandaag de dag anders, volwassener, tegenover. Was je toen een wilde tiener, nu heb je vast en zeker je eigen stijl ontwikkeld en maak je je kledingkeuzes bewust. Niets moet, alles mag, is het motto.

We lopen je in vogelvlucht door de nieuwe collectie van Dsquared2 voor lente zomer 2022 heen. Je steekt er vast inspiratie van op.

Om te beginnen: de tweelingdesigners Dean en Dan Caten luidden hun fashion show in met een short movie met de alleszeggende titel ‘Fairytale Grunge‘. Hiermee was de toon meteen al gezet. De collectie is een subtiel spel van delicate en stoere items, van grunge, rock, punk, maar ook romantiek en etherische items.

Lees: bloemetjesprints versus stoer leer, doorzichtige jurkjes zonder beha eronder (!) à la Kate Moss versus driedelige ‘mannish’ broekpakken, patchwork denim en denim met camouflageprints (denim is sowieso het stokpaardje van dit modehuis) versus tule jurkjes met stroken (bijna als ballet tutu’s). En verder: knielange rokken met trui, glitterbroeken en jeans die van ’touwtjes’ aan elkaar laten te hangen, franjesjaaltjes, glossy techno en lak materialen versus items met een workwear mood. Een vleugje tijgerprints kan ook geen kwaad.

Jaren ’70 invloeden (dé inspiratiebron voor de mode in de jaren ’90) konden niet uitblijven. Het geheel doet retro – maar toch ook heel eigentijds – aan.

Op hun hoofd dragen de modellen kroontjes (maar je kunt ook voor een diadeem kiezen), aan hun voeten platform sandalen (dit soort schoenen zien we nu al overal), al dan niet met dikke wollen beenwarmers, maar ook (verrassend genoeg!) sneakers.

Bekijk de foto’s maar eens. Genoeg voer om je eigen outfits nieuw leven in te blazen, zouden we zo zeggen.

