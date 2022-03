5x Streetstyle looks om deze lente in te schitteren

Lente. Tijd voor verandering. Ook van look. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor 2022 maar ook door de streetstyle looks van de influencers.

Streetstyle mode voorjaar 2022

Het is (bijna) lente. Tijd voor een nieuwe modelook. Trek niet automatisch weer je spijkerbroek en jas van de afgelopen maanden aan maar sta even stil bij je garderobe en maak nieuwe, verfrissende combinaties. Vier de lente met lichte of kleurrijke outfits waar je blij van wordt.

Kom je inspiratie tekort? Laat je inspireren door de modetrends voor lente zomer 2022. De influencers tijdens de modeweken doen ons voor hoe we er in de praktijk mee aan de slag gaan. We zochten 5 streetstyle looks van de Milan Fashion Week voor je uit en haalden er een vijftal trends, of beter stijlregels voor lente zomer 2022 uit. Met deze simpele stijlregels kom je al een heel eind:

Streetstyle mode voorjaar 2022

Stijlregel 1: ga voor kleur. Lente = kleur. Dit voorjaar is elke kleur goed. Niet zeker van je kleurcombinaties? Een trucje om direct een up-to-date modelook te creëren, is je van top tot teen in dezelfde kleur of kleurnuances kleden. Of het nu total white, total nude of total pink is. Op die manier kan het niet fout gaan.

Streetstyle mode voorjaar 2022. Op deze foto Caro Daur

Stijlregel 2: haal die hoge laarzen tevoorschijn. Nog te fris voor sandaaltjes of blote benen? Hoge laarzen zijn dé oplossing. Ga voor lichte kleuren of wit.

Streetstyle mode voorjaar 2022. Op deze foto Mary Leest

Stijlregel 3: het is hét moment voor camel jassen en trench coats. De lichte kleuren van deze klassiekers laten zich letterlijk overal mee combineren.

Streetstyle mode voorjaar 2022

Stijlregel 4: speel met modieuze mode accessoires. Lange handschoenen zoals die van de Duitse influencer Caro Daur zijn een trend. Zover hoef je echter niet te gaan. Maar met een witte tas, een top modetrend voor lente zomer 2022, bijvoorbeeld geef je je outfit direct een moderne en voorjaarsachtige twist mee.

Streetstyle mode voorjaar 2022

Stijlregel 5: die broekpakken van vorig jaar zomer zijn nog steeds up-to-date. Ook lange jurken zijn geschikt voor het tussenseizoen omdat je de kwestie blote benen er handig mee omzeilt. Waaghalzen mogen alvast met minirokken en skirt suits, dé trends voor lente zomer 2022, experimenteren.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en trek vandaag eens iets heel anders en kleurrijks uit de kast!

