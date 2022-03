Geen tijd voor de kapper? Dan moet je het van je haarstyling hebben

Kapseltrends 2022 en haarstyling. Foto: Charlotte Mesman

Geen tijd om naar de kapper te gaan? Geen model meer in je haar? Dan is je haarstyling belangrijker dan ooit. We zetten de basisregels voor mooi gewassen en professioneel geföhnd haar volgens de allernieuwste haartrends 2022 voor je op een rijtje.

1. Gebruik een kwalitatief goede shampoo (liefst met een heerlijk parfum). Beperk je tot een minimum hoeveelheid en leng de shampoo met wat water aan. Breng de shampoo aan bij je slapen, bovenop je hoofd en achter in je nek en masseer je haar en hoofdhuid krachtig met je vingertoppen (niet met je nagels). Dit is belangrijk voor de bloedcirculatie van je hoofdhuid. (N.B. Bij de kapper in Azië kan deze fase wel een kwartier tot half uur in beslag nemen. Het zou hét geheim van lange, glanzende haren zijn.)

2. Spoel de shampoo goed uit en pamper je haar met een conditioner of haarmasker, liefst met hetzelfde parfum als je shampoo om het heerlijk te laten ruiken. Spoel het verzorgende product uit (tenzij anders op de verpakking aangegeven).

3. Sluit het uitspoelen af met koud water of lauwwarm water om de haarschubben te sluiten, en voor meer glans.

4. Dep je haar lichtjes droog, breng over de lengte – maar niet bij de wortels – een haarolie of een antiklitproduct aan en draai het in een handdoek. Nog beter is het als je in plaats van een handdoek een (oud) T-shirt gebruikt. Dit is zachter voor je haar omdat het minder wrijving geeft.

5. Pas als het meeste vocht eruit is, kam je je haar voorzichtig door. Nat haar breekt sneller en is kwetsbaarder dan droog haar.

6. Tijdens de eerste fase van het drogen beweeg je je föhn snel op en neer en heen en weer langs je haarlokken om het tot ongeveer 80% te drogen. In deze fase gooi je je haar ook voorover om de onderste lagen op dezelfde manier te drogen. Voor volume bij de haarwortels föhn je je haar in deze ondersteboven positie eerst luchtig naar de ene kant en vervolgens naar de andere kant.

7. Föhn je haar nu lok voor lok met behulp van een borstel. Voor glad haar gebruik je een platte, brede borstel, voor waves een ronde borstel. Stop niet te vroeg met föhnen. Juist in de laatste fase krijgt je haar glans. Heb je krullen, gebruik dan je vingers: kneed een verzorgend product in je haar.

8. Ben je niet handig in het stylen met föhn en borstel (het vergt enige handigheid, vooral ook omdat je jezelf in spiegelbeeld ziet), gebruik dan stylingtools. Voor glad haar gebruik je een steiltang. Je haar wordt hier ook mooi glanzend van. Voor zwoele waves kun je je lokken krullen met een krultang en vervolgens uitschudden. Je kunt ook rollers in je haar zetten en die met de föhn verwarmen. Wordt het niets, maak dan twee kleine vlechtjes aan weerszijden van je gezicht. Dat is een top haartrend voor 2022.

9. Als laatste redmiddel zijn er altijd nog haaraccessoires zoals haarbanden en spelden. Ook die kunnen je kapsel luister bijzetten.

10. Een allerlaatste noodstap is: een glad gelkapsel of een messy en grungy wet look. Ook dit zijn top haartrends voor 2022. Ondertussen ziet je haar er wel fris gewassen uit en ruik je heerlijk.

11. Een must-have finishing touch is een glans spray. Want dit jaar gaan we voor glossy en glass hair. Je moet je als het ware in je haar kunnen spiegelen!

